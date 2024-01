"Pronti a inviare i militari italiani a Gaza". L'annuncio di Tajani

L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire a un processo di pace in grado di scongiurare una pericolosa escalation. L'annuncio è arrivato questa mattina dal vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che ha fatto un punto della situazione sul ruolo della diplomazia nell'attuale scenario internazionale che presenta diverse minacce. Gli sviluppi a Gaza e nel Mar Rosso sono un campanello d'allarme: si rischia non solo di danneggiare una rotta commerciare strategica ma anche di dare vita a un nuovo fronte di conflitto.

Militari italiani a Gaza? L'annuncio di Tajani

Tajani, intervenuto ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24, ha parlato di un'eventuale fase di transizione per Gaza anche con una missione di pace. " Noi siamo pronti a inviare i nostri militari con le Nazioni unite anche nella Striscia di Gaza ", ha affermato il ministro degli Esteri. Non a caso i nostri militari sono molto apprezzati in Africa, nei Balcani e sono strumenti della politica estera italiana. Il titolare della Farnesina ha assicurato a chiare lettere: " Siamo pronti a fare la nostra parte di portatori di pace ".

Il vicepresidente del Consiglio ha puntato l'attenzione sull'importanza delle mediazioni per risolvere il conflitto tra Israele e Hamas, senza ovviamente escludere quelle dei Paesi arabi. Nelle scorse ore Tajani ha avuto un colloquio con il suo omologo giordano, che incontrerà di persona nella giornata di lunedì. Si continua a lavorare per la pace ma è scolpito un concetto imprescindibile: " Non possono più partire missili da Gaza e dal Libano contro Israele ".

A breve Tajani sarà in missione in Libano, Israele e Palestina per portate un messaggio di pace e di dialogo. Nello specifico il 24 e il 25 gennaio sarà in Terra Santa per parlare anche con l'Autorità nazionale palestinese " perché non può essere Hamas a governare quel territorio ". Dal suo canto l'Italia persegue la linea di due popoli e due Stati: va riconosciuto da tutti uno Stato palestinese che però a sua volta deve riconoscere Israele.

L'escalation nel Mar Rosso

La prossima settimana a Bruxelles il vicepresidente del Consiglio illustrerà una proposta per una missione nel Mar Rosso in sinergia con la Francia e con la Germania. Una missione militare di protezione del traffico marittimo a partecipazione europea e anche con Paesi che non fanno parte dell'Ue. Magari per accelerare i tempi non è da escludere l'ipotesi di allargare la competenza di una missione militare già presente, Atlanta.

Il ministro degli Esteri ha ribadito che l'Italia, che tra l'altro è un Paese esportatore, " è determinata a difendere il traffico marittimo " visti i i potenziali danni economici che si potrebbero via via palesare all'orizzonte. L'interesse di tutelare i traffici è dettato anche dall'esigenza di salvaguardare i nostri porti: è evidente che un aumento importante dei costi per il trasporto via mare rappresenterebbe un elemento negativo per le nostre industrie.