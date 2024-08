"Provavo disagio dentro il M5S". Il senatore Trevisi passa a Forza Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

"Ho servito il Movimento e i miei elettori, dando sempre massima disponibilità e rispettando le regole sia da attivista che da Consigliere Regionale" . Il senatore Antonio Trevisi inizia ripercorrendo i suoi 17 anni di attivismo dentro i Cinquestelle prima di annunciare, con un lungo post, il suo passaggio a Forza Italia.

Una scelta maturata nell'ultimo anno di legislatura perché "l'esperienza in Parlamento si è rivelata completamente diversa da come la immaginavo" , spiega Trevisi che è arrivato a Palazzo Madama avendo già alle spalle un'esperienza da consigliere regionale in Puglia. Il senatore esprime tutto il proprio disagio per l'attuale crisi politica del M5S che ha preferito "puntare su un'opposizione fine a se stessa " anziché prestare attenzione alle sue proposte. Sono questi i motivi che hanno portato Trevisi ad accettare la proposta di diventare il responsabile energia regionale di Forza Italia, "partito che si è dimostrato molto attento alle iniziative da me promosse, come il reddito energetico nazionale" . Una misura che aveva già realizzato in Puglia e che "ha riscosso un enorme successo, dimostrato dal fatto che i fondi disponibili si sono esauriti in pochissimi giorni".

L'ex grillino si lamenta del fatto che l’attuale gruppo dirigente pentastellato non gli abbia dato alcuna visibilità e non abbia valorizzato le sue iniziative politiche e legislative. "Allo stesso tempo - scrive ancora Trevisi - ho ricevuto elogi per il mio lavoro da tante altre forze politiche che mi hanno dato la disponibilità a sostenere con entusiasmo le mie proposte di legge, per poter lavorare insieme nell'interesse dei cittadini".