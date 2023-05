"No alla pubblicità sull'utero in affitto". Bufera sull'evento Wish for a Baby

Clima a dir poco rovente a pochi giorni da Wish for a Baby, la convention sulla fertilità in programma a Milano nel weekend del 20 e 21 maggio. "Ci rivolgiamo a tutti coloro che desiderano creare o ampliare la propria famiglia" , quanto si legge sul sito internet dell'evento, che preannuncia imperdibili appuntamenti "con i migliori esperti di tutto il mondo" . Ma secondo molti partiti, Lega e Fratelli d'Italia in primis, si tratta di mera pubblicità alla maternità surrogata: da destra a sinistra, si rinsalda l'asse contro la propaganda sull'utero in affitto. In via del tutto eccezionale, si uniscono alla battaglia anche il Partito Democratico e Alleanza Verdi-Sinistra.

"No alla pubblicità alla maternità surrogata": bufera su Wish for a Baby

Attraverso le consigliere Deborah Giovanati e Roberta Osculati, Lega e il Pd al Comune di Milano hanno chiesto all'amministrazione di fare chiarezza sull'evento Carroccio e dem hanno rivolto l'appello all'amministrazione Sala di attivarsi con la Questura e le Forze dell'Ordine per evitare che venga pubblicizzata la maternità surrogata, in palese violazione della Legge italiana: "Non possiamo accettare che vengano surrettiziamente passati contenuti contrari alle norme in vigore nel nostro Paese, che con l'art. 12 della Legge 40/2004 vieta e sanziona qualsiasi forma anche solo di pubblicizzazione della maternità surrogata".

Sulla stessa lunghezza d'onda Fratelli d'Italia. Intervistata da ilGiornale.it, la deputata Grazia Di Maggio aveva stroncato senza mezzi termini l'iniziativa: "Propaganda dell'utero in affitto, la donna viene usata come un'infrastruttura" . Tranchant anche l'onorevole Carolina Varchi, già prima firmataria della legge contro la maternità surrogata: "Un'iniziativa che va fermata come prevede la legge 40 che vieta anche la sola propaganda dell'utero in affitto in Italia. L'auspicio è che il Prefetto ne disponga immediatamente la chiusura perchè contraria alla legge e all'ordine pubblico".