Pure Casaleggio va contro il salario minimo: "Il tema non esiste"

Ancora non è chiaro cosa accadrà a breve nella commissione Lavoro alla Camera ma, sul salario minimo, il Movimento Cinque Stelle scopre un nemico in più sulla misura fortemente voluta dai grillini: Davide Casaleggio. Il figlio di Gianroberto, cofondatore dei pentastellati e ritenuto un tempo il deus ex machina dell'innovazione e della digitalizzazione della democrazia, è un feroce detrattore della proposta di legge: " Parlare di salario minimo in un momento di forte spinta della produttività grazie a strumenti come l'AI e la robotizzazione può avere impatti imprevedibili ", è l'opinione di Casaleggio junior.

Il post di Casaleggio

Nelle scorse ore la maggioranza di governo ha offerto una tregua: non votare alcun emendamento e rinviare il confronto a dopo l'estate, spaccando così ancora di più le opposizioni già divise sul tema. Nelle stesse ore, in un lungo post su Facebook, l'ex fornitore di servizi digitali per i Cinque stelle ha fatto una disamina del settore della sicurezza privata. " Un esempio di impresa con paghe molto più basse del salario minimo in discussione, 9 euro lordi l'ora, è Mondialpol, commissariata perché aveva retribuzioni da 5 euro l'ora. Andando a vedere l'ultimo bilancio, tuttavia, si vede come circa la metà dei costi è legata ai dipendenti, 107 milioni su 207 milioni di fatturato e 3,6 milioni di utile. Diventa palese - sottolinea Casaleggio - che se il costo del personale dovesse aumentare del 40% circa, l'azienda andrebbe in perdita immediata di oltre 30 milioni l'anno o in alternativa dovrebbe aumentare i prezzi del 40%, sempre che i clienti siano disposti a pagarli. O potrebbe automatizzare il servizio aumentando i servizi di allarme e intervento remoto o, ancora, potrebbe impiegare personale all'estero tramite una partecipata per tutti i servizi in remoto che offre ".

Le conclusioni sul salario minimo