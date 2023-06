"Un minuto di silenzio per Berlusconi": il ricordo di Putin al Forum economico

“Silvio Berlusconi è stato una personalità dal profilo universale” . Con queste parole Vladimir Putin ha nuovamente ricordato il Cavaliere, scomparso lunedì all’età di 86 anni. Intervenuto al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, il presidente russo ha chiesto alla platea di rispettare un minuto di silenzio in memoria dell’ex primo ministro italiano, definitivo “un leader di livello mondiale”.

Nel corso del suo intervento, Putin ha posto l’accento sul grande lavoro svolto da Berlusconi per fare avvicinare la Russia e la Nato. Impossibile non pensare a Pratica di Mare: "Berlusconi ha fatto molto per stabilire i rapporti normali a lungo termine tra la Russia e i Paesi della Nato. Era una persona molto brillante, molto attiva, energica. Senza alcuna esagerazione, lo considero una personalità di spessore su scala globale” . Parole emblematiche del rapporto instaurato tra i due e spezzato con dolore dal Cav dopo l’invasione russa in Ucraina, sempre condannata con fermezza.

Il numero uno del Cremlino aveva già reso omaggio a Berlusconi nella giornata di lunedì, inviando un telegramma di condoglianze per la sua scomparsa. Nel messaggio al presidente Mattarella, Putin lo aveva ricordato come “una persona cara e un vero amico”: "Ne ammiravo sinceramente la saggezza e la capacità di prendere decisioni lungimiranti. Sarà ricordato in Russia come costante e principale sostenitore del rafforzamento di rapporti amichevoli tra i nostri Paesi".

Oltre a ribadire l’ammirazione per la sua saggezza e per la sua capacità di prendere decisioni equilibrate e lungimiranti nelle situazioni più difficili, Putin aveva inoltre rimarcato che al nome di Berlusconi "sono legati gli avvenimenti più importanti della storia recente d'Italia. Da vero patriota ha sempre messo al primo posto gli interessi della patria" . E ancora: "Era giustamente considerato il patriarca della politica italiana e godeva di grande prestigio internazionale. Dato uno sviluppo inestimabile allo sviluppo del partenariato italo-russo reciprocamente vantaggioso".