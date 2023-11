Quando la sinistra fece il "blocco navale" davanti alle coste dell'Albania

“Mi sembra in aperta violazione delle norme di diritto internazionale e di diritto europeo”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite a Radio Capital, ha bocciato l’intesa sui migranti che l’Italia ha stretto con l’Albania.

Le critiche dell’opposizione sono state talmente aspre che il Paese balcanico è stato paragonato a “Guantanamo”, il carcere di massima sicurezza che gli americani hanno costruito la base navale situata sull’omonima baia, sull’isola di Cuba. Una struttura costruita nei primi anni 2000 per tenere rinchiusi i terroristi e i prigionieri catturati durante le guerre al terrorismo che, nonostante i proclami, non è stato chiuso definitivamente né da Obama né da Biden. Il paragone tra Guantanamo e l’Albania fatto dal centrosinistra italiano appare oltretutto alquanto bizzarro dal momento che a Tirana è governata da dieci anni da un primo ministro socialista, Edi Rama. La sinistra italiana critica quella albanese e la accusa di volersi comportare (male) proprio come la sinistra americana a Guantanamo. Taffazismo al cubo. Ma non solo. Criticare la Meloni proprio sui migranti per l’accordo con l’Albania è davvero paradossale. L’unica volta che l’Italia ha attuato il “blocco navale” è stato nel 1997 con Romano Prodi a Palazzo Chigi, l’ex comunista Giorgio Napolitano agli Interni e l’ex democristiano Beniamino Andreatta alla Difesa per difendere i confini italiani dagli sbarchi dei migranti albanesi che fuggivano da una terribile crisi economica.