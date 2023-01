"Qui la benzina costa meno". Cosa c'è dietro le pompe "no logo"

Mentre scoppia la polemica sulle accise e l'aumento del prezzo della benzina con accuse di ogni tipo al governo, in commissione parlamentare di inchiesta sulle mafie, Marcello Minnenna, direttore uscente dell'Agenzia delle Dogane ha denunciato il fenomeno delle cosiddette pompe bianche.

" Sul tema delle accise sono stati fatti controlli sulle frodi carburanti, fondamentalmente collegabili al fenomeno delle pompe bianche ", afferma Minnenna. Vale a dire, spiega Giuseppe Zafarana, comandante generale della guardia di Finanza, sempre durante la medesima audizione: " Si tratta principalmente di settori della logistica petrolifera e di distributori senza logo, cioè pompe bianche, attraverso cui le organizzazioni criminali realizzano le condotte evasive che consentono di immettere sul mercato carburante a prezzi fortemente concorrenziali ".

Come funziona

Per fare in modo che la benzina ai rivenditori costi meno e di conseguenza possano rivenderla a un prezzo inferiore rispetto alle altre pompe di benzina è necessario che un'autocisterna parta con un carico di contrabbando dalla Slovenia, Bulgaria o Polonia. Una volta attraversata la frontiera italiana deve dirigersi a un deposito di carburanti di piccole-medie dimensioni. Ossia, il deposito per essere definito tale non deve superare le 3mila tonnellate di stoccaggio. Questo perché il gestore del deposito non ha l'obbligo di utilizzare il sistema Infoil collegato con la guardia di Finanza e l'Agenzia del Demanio. Mentre le altre pompe di benzina con grandi quantità di benzina stivate nei depositi sono soggette a controlli stringenti, quest'altre riescono a sfuggire al monitoraggio delle verifiche di carico e scarico nei depositi. Concretamente significa non versare le accise e l'Iva. Di conseguenza i destinatari della benzina sulla quale non sono state pagate le tasse sono le stazioni di servizio no logo, le pompe bianche. In questa maniera i prezzi sono inevitabilmente più bassi.