"Sulle accise decisione corretta". Gli economisti promuovono il governo

O un taglio delle accise per tutti, anche per i ricchi, o concentrare le risorse sul taglio del costo del lavoro e sulle famiglie. Il governo guidato da Giorgia Meloni si è trovato di fronte a questo bivio e ha scelto la seconda strada, in quanto un moltiplicatore maggiore. Tra polemiche strumentali e bufale, la sinistra sulle accise ha dato il suo meglio, nella speranza di mettere in difficoltà il premier. Nulla da fare, fumata nera. E a sostegno della decisione dell’esecutivo arrivano anche gli economisti, sicuramente più affidabili sul tema rispetto alla sinistra.

Gli economisti promuovono il governo

Coro unanime: la sterilizzazione delle accise sui carburanti non è un aumento e il governo non poteva fare altrimenti in questo momento. La decisione presa dal governo Meloni è corretta per non pesare sulla finanza pubblica e per aiutare le famiglie alle prese con il caro bollette. Interpellato dall’Agi, Vittorio De Pedys ha sottolineato che le polemiche non sono fondate: “Perché il valore non è aumentato, è tornato al livello esistente prima del governo Draghi. Ora lo sconto sull'accisa viene tolto perché il prezzo di benzina e gas è sceso molto, tornando agli stessi livelli del 2012-2013 – l’analisi del professore di economia e finanza a Tor Vergata e alla Escp Business School - Il governo ha quindi preso la decisione corretta eliminando lo sconto che vale oltre 700 milioni al mese e fino a novembre è costato 7-8 miliardi, e scegliendo di dirottare le risorse su altre spese”.