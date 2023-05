"Pronto a riprendere le battaglie di libertà": il video messaggio del Cav alla Convention FI

Silvio Berlusconi è intrvenuto con un videomessaggio durante la convention di Forza Italia. " Qui per voi in giacca e camicia dopo un mese ", ha esordito il presidente di Forza Italia, che si è mostrato per la prima volta in video dal giorno del suo ricovero, avvenuto esattamente un mese fa per una infezione polmonare. " Qualche notte fa, qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. 'Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?' ", ha detto il Cavaliere, aggiungendo poi: " Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei posi la stessa domanda. 'Perché siamo qui?'. E lei mi disse "Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà'. E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero ".

Il messaggio del presidente di Forza Italia è stato accolto da una standing ovation da parte di tutta la sala, grata di rivedere il presidente dopo un mese. Ricordando la nascita del partito, Silvio Berlusconi ha rievocato la genesi, le difficoltà di quelle settimane per dar vita, nel 1994, a Forza Italia: " In pochi mesi, con i miei più cari amici sapemmo dar vita all'unico partito in Italia che è continuatore e interprete della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista e atlantista e vincemmo le elezioni. Questi valori sono in noi: ci appartengono perché sono quelli più naturali negli uomini liberi del ventunesimo secolo ".

Riferendosi all'attuale sinistra, il Cavaliere ha sottolineato che " se chiedete a un parlamentare di sinistra cos'è il comunismo e quali sono i valori del comunismo molti di loro non lo sanno, o non vogliono dirti che il comunismo crede che lo Stato sia superiore a tutto, ritengono che lo Stato debba decidere tutto, e non vogliono neppure ammettere che il comunismo negli anni di Stalin e di Mao tolse ai contadini le proprietà dei loro campi lasciando morire di fame in Cina, ma anche in Ucraina e in Russia più di 80 milioni di persone ".

E con la visione al presente, Berlusconi ha aggiunto: " Noi siamo il pilastro essenziale e leale di questa maggioranza, siamo la spina dorsale di questo governo. Per questo siamo in campo, per far sì che le sue decisioni siano davvero corrette, giuste, equilibrate ". " Ho sempre lavorato in queste settimane e ora sono pronto a riorganizzare Fi, pronto a riprendere con voi le nostre battaglie di libertà. Fi è una religione laica. Una religione del cuore e della mente ", ha proseguito. Per il Cavaliere, Forza Italia è " la religione della libertà di cui parlava Benedetto Croce, una religione del cuore, della mente, un impegno verso noi stessi, i nostri figli, gli italiani. Mi raccomando, andiamo avanti così, con convinzione, entusiasmo, passione. Nessuno riuscirà a sconfiggerci, vedrete che gli italiani ci considereranno i loro santi laici, i santi della loro libertà e del benessere ".