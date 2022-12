“È merito di Matteo...”. Fazio a sorpresa ringrazia Salvini

Pare impossibile, eppure anche Fabio Fazio potrebbe avere qualcosa per cui ringraziare Matteo Salvini. Il motivo? La possibile introduzione di Quota 103, che consentirebbe al conduttore televisivo di andare in pensione.

Fazio: le passioni e la carriera

In una lunga intervista concessa al Corriere, Fazio tocca diversi punti della sua vita, dall'incontro con la moglie Gioia Selis, conosciuta durante una recita scolastica, alla passione per la montagna. " Sono tante le cose che di me non si conoscono. E c’è da dire che mi sento molto a disagio nel parlare di me. Cerco di fare mia la lezione del grande Enzo Biagi: l’intervista perfetta è quella in cui chi fa domande resta un passo indietro, lasciando spazio a chi deve rispondere ", spiega.

All'età di 58 anni, il conduttore di Che Tempo che Fa si definisce scherzosamente " un boomer ", ma sogna di raggiungere la vetta del Cervino. Il suo grande amore, tuttavia, è il giornalismo, tanto che Fazio racconta che proprio quello era il suo sogno, da ragazzo.

Un obiettivo raggiunto? " Più o meno ", condede il conduttore. " Nella mia testa il giornalista vero è ancora quello che passa le ore in redazione o per strada a cercare le notizie. A casa mia, a Savona, non mancava mai il Secolo XIX, era una bibbia. Ma anche La Stampa e, ovviamente, il Corriere della Sera. Ho un grande rispetto per i giornalisti, tanto è vero che ho avuto l’onore di conoscere bene Biagi ", aggiunge.

Tante le emozioni nel corso della sua carriera. Fazio ripensa all'intervista con lo scrittore David Grossman, che all'epoca " aveva da poco perso un figlio. Non parlammo mai di quella perdita, ma lasciammo che trasparisse dalle sue parole. Spesso è più importante quello che non viene detto. Lo capisco adesso, che sono vicino alla pensione ".

E proprio sulla pensione si passa a parlare di quella Quota 103 per cui tanto si sta battendo il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.

"Tra due anni lascio"

Fabio Fazio potrebbe restare in attività ancora per poco. Al giornalista del Corriere, infatti, il conduttore spiega di avere ormai quasi 60 anni, e di esercitare la professione da 40. "Se dovesse passare la cosiddetta 'quota 103' io tra due anni lascio. Ho fatto tanto, ho visto tanto, ho una bellissima famiglia. La pensione non mi spaventa ", confessa.