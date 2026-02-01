Ranucci senza vergogna su Askatasuna: incolpa il governo per i teppisti ed evoca complotti

La sinistra non conosce vergogna. E le reazioni alla violenza scatenata dai teppisti in occasione del corteo pro-Askatasuna ne sono la perfetta dimostrazione. Martelli, molotov, bombe carta ripiene di chiodi, pietre e oggetti contundenti scagliati contro gli agenti. Eppure le opposizioni - dopo le prese di distanza di facciata - hanno accusato il centrodestra di cavalcare gli episodi e di strumentalizzare i comportamenti di "frange isolate". Al coro si è aggiunto Sigfrido Ranucci, che ha puntato il dito contro il governo e ha evocato una sorta di complotto.

Il conduttore di Report è sempre agguerrito e in prima linea per giudicare l'etica altrui e fare la morale sugli scoop scovati dopo tanta fatica. Eppure, per parlare dei vandali che hanno assaltato le Forze dell'ordine, ha messo nel cassetto la sua veemenza e ha indossato i panni del moderato. Cosa ci dicono le immagini di Torino? Beh, in fondo queste occasioni sono il pretesto per giustificare dei meccanismi ancora di maggior controllo, cioè più repressivi, " mentre invece qui bisognerebbe avere la lucidità e la forza di dire a tutti: diamoci una calmata ".

Insomma, bisogna tendere la mano a chi aggredisce la polizia, sedersi al tavolo e provare a dialogare per trovare un punto di incontro. Questo è il fantastico mondo immaginato da Ranucci. Che, evidentemente non soddisfatto della sua sparata, si è spinto oltre e ha imputato le responsabilità all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. " Io credo che la maggior parte di questi lo Stato li conosca. Bisogna chiedersi perché non sia intervenuto prima, anche solo per evitare un sospetto ", ha dichiarato a In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini su La7.

Nei fatti, di cosa si tratterebbe? Cosa sarebbe questo " sospetto "? Ranucci lo ha spiegato subito: " Che questi scontri servano a quel meccanismo della sorveglianza, ma anche un altro sospetto, e cioè che si rovini quella parte sana che ha partecipato a queste manifestazioni con motivi, con ragioni serie ".

Cosa intende dire Sigfrido? Che dietro ci sarebbe una specie di regia del governo? Che il centrodestra lascia consapevolmente liberi i teppisti per farli scatenare contro le Forze dell'ordine e gridare poi allo scandalo, usando questi episodi come scusa per giustificare provvedimenti più restrittivi? Di fronte alle devastazioni di ieri, ci si aspettava una condanna unanime, compatta, trasversale. E invece, tolte le frasi di circostanza, c'è chi ha avuto il coraggio di tirare in ballo presunti disegni macabri del governo.