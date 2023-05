"È rassicurante...". Ennesima figuraccia di Lerner nell'attacco a Salvini

La capacità dell'opposizione italiana, di qualunque tipo e provenienza, di essere costantemente fuori luogo e fuori contesto negli attacchi al governo si sta mostrando giorno dopo giorno fin dallo scorso 25 settembre. Dopo anni di disastri e di inettitudine mostrati dai vari esponenti della galassia rossa e pentastellata, chi oggi si trova a sostenere gli stessi che li hanno causati, punta il dito contro l'esecutivo Meloni, che in pochi mesi avrebbe dovuto rimettere in piedi l'Italia. Un refrain che si ripete partendo dalla questione migratoria, che oggi ha raggiunto i livelli ben noti a causa dei troppi anni di immobilismo e di buonismo. L'altro terreno di scontro sul quale i media allineati con l'opposizione cercano di indebolire il governo è il sistema trasporti. Dagli attacchi per il ponte sullo stretto di Messina, in questi giorni si è passati a quelli per i problemi alla rete ferroviaria.

È rassicurante constatare che con ⁦@matteosalvinimi⁩ ministro dei trasporti i treni NON arrivano in orario. Semmai vanno in pezzi.

Meglio chiacchierare del ponte sullo stretto pic.twitter.com/MxGda0sBx9 — Gad Lerner (@gadlernertweet) May 7, 2023

A dare il "la" a Gad Lerner per attaccare Matteo Salvini, ora ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, è l'ennesimo problema sulla dorsale Roma-Firenze, che ieri ha causato ritardi di oltre 300 minuti e cancellazioni per i treni dell'alta velocità, e non solo, che si muovono dalla Capitale verso il nord e viceversa. I disagi sulla rete sono cominciato intorno alle 9.30 di ieri quando, al passaggio dell'Intercity 533 Roma-Ancona, un pantografo è entrato in contatto con la linea di alimentazione elettrica a poca distanza da Roma Tiburtina, uno snodo cruciale per tutta la viabilità ferroviaria del Paese. L'intervento dei tecnici di Rfi per la riparazione del guasto è durato in tutto quasi otto ore e terminato alle 17.