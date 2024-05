Redditometro, Meloni: "Da questo governo mai grande fratello fiscale"

Dopo il confronto politico di ieri nella sul redditometro in seno alla maggioranza di governo, a prendere oggi una netta posizione è direttamente la presidente del Consiglio. " Mai nessun grande fratello fiscale sarà introdotto da questo governo" , chiarisce Giorgia Meloni in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. La premier sostiene infatti di essere stata sempre " contraria a meccanismi invasivi di redditometro applicati alla gente comune ".

Il riferimento al concetto di orwellana memoria è una replica nemmeno troppo indiretta alle indicazioni proposte dalla Lega che, in una nota, aveva voluto dire espressamente no a una sorta di "grande fratello fiscale" che sarebbe nato con il redditometro. La premier decide quindi di seguire la scia tracciata dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo, difendendone " l'attuazione della delega fiscale " portata avanti dall'esponente di governo di Fratelli d'Italia, perché fino ad ora è andata nella direzione di " migliorare il rapporto tra Stato e cittadino, tutelare i lavoratori onesti e contrastare la grande evasione ". Quella per intenderci, dei " sedicenti nullatenenti con ville, barca e supercar" ".

Ecco perché l'esecutivo intende proseguire su questo percorso " sempre dalla parte dei cittadini ", ri ribadisce Meloni. Sull'ultimo decreto recentemente varato dal Mef, che negli intendimenti delimita " l'azione di verifica dell'amministrazione finanziaria ", il capo del governo intende confrontarsi personalmente con Leo al quale ha chiesto anche di " venirne a riferire al prossimo Consiglio dei Ministri ". E se saranno necessari cambiamenti - conclude - " sarò io la prima a chiederli ".

Un discorso, quella della Meloni, sostanzialmente condiviso in pieno da Matteo Salvini: " Spero sia un passato che non torna ", afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ospite in Cna, a proposito del redditometro. Il vicepresidente del Consiglio preferirebbe di gran lunga che vengano " accertati i fatturati veri, non i presunti ".

non è degna di una Paese civile

Questo perché la punizione della presunta ricchezza "", chiosa.