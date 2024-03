Regionali Abruzzo, Marsilio verso la vittoria. Flop del campo largo

Urne chiuse e spoglio cominciato in tutte le 1.634 sezioni dell'Abruzzo per scoprire chi avrà vinto le elezioni regionali tra Marco Marsilio e Luciano D'Amico. Lunga notte di passione nei comitati elettorali sia del candidato di centrodestra unito - nonché governatore uscente - quello del centrosinistra che vede per la prima volta a livello regionale al proprio interno insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Azione e Italia Viva. Al momento, comunque, non si profila quel testa a testa tanto profetizzato alla vigilia e che si sarebbe dovuto alla fine dello scrutinio: un po' come è successo in Sardegna due settimane fa. Questo perché i dati provvisori che stanno giungendo dai seggi abruzzesi darebbero Marsilio nettamente in testa rispetto al diretto contendente.

L'unico exit pool pubblicato su questa competizione aveva certificato questa ipotesi, dando un consistente vantaggio all'esponente sostenuto dalla coalizione di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e i partiti centristi: quello fornito dal sondaggista Antonio Noto (copertura del 100%), in esclusiva per Rete8, dà infatti Marsilio nella forchetta 50,5-54,5%, mentre D'Amico è al 45,5-49,5%. La successiva prima proiezione svolta sempre da Noto aveva rappresentato poi la conferma del vantaggio dell'esponente di Fratelli d'Italia nella parte superiore della forchetta: 54,5% contro il 45,5% dello sfidante. Esultanza al comitato del centrodestra al momento della divulgazione dei dati. Per quanto riguarda poi le percentuali sulle alleanze, la coalizione del centrodestra è al 51,5%-55,5%; quella di centrosinistra al 44,5-48,5%. Nel frattempo, diventano definitivi i dati dell'affluenza ai seggi delle ore 23, che è calata di un punto esatta rispetto alla tornata del 2019. Secondo i dati pubblicati dal Viminale sul sito Eligendo, è stata al 52,1% degli aventi diritto al voto: un leggero ribasso rispetto alle scorse elezioni di cinque anni fa, quando l'afflusso era stato del 53,1%.