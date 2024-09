"Renzi no, finisce male". La base dem in pressing sulla Schlein

Ascolta ora 00:00 00:00

Elly Schlein temporeggia. E sull'eventuale alleanza politica con Matteo Renzi non si sbilancia. "Penso sempre che sia un dibattito un po' surreale questo sulle alleanze. Le alleanze non si fanno da nome a nome ma da tema a tema", dice in tv. La sola ipotesi di un riavvicinamento tra il Partito democratico e il fondatore di Italia Viva ha però creato scompiglio nella base dem, in larga parte contraria a quel possibile sodalizio fatto in nome dell'anti-melonismo. Nel giro di ventiquattr'ore, lo stesso popolo piddino ha infatti trovato le modalità per manifestare il proprio disappunto rispetto a un'eventualità forse al momento remota, ma non del tutto irrealizzabile.

Del resto, la stessa Schlein non ha ancora rifiutato esplicitamente le aperture di Renzi e tanto sarebbe bastato a far insospettire la base democratica. Sugli account social della leader Pd si leggono infatti messaggi a valanga che invitano Elly a rifiutare categoricamente le avances dell'ex rottamatore toscano. "Fuori Renzi dal Pd", recitano diversi commenti a un recente post della deputata di origini luganesi. E ancora: "Assolutamente no a Renzi, perderesti tantissimi voti e nessun vantaggio". "Renzi no, finisce male se lo accettate. Già il campo largo ha problemi... Io vi ho sempre dato il mio voto, ma con Renzi non credo". In un altro messaggio si legge poi: "Lasciate perdere Renzi. Fino a ora abbiamo ingoiato tutto e abbiamo continuato a votare Pd ma questo no, Renzi no. Cara Schlein fai bene i tuoi conti, rischi altri anni di destra al governo".

E di nuovo, alcuni messaggi si rivolgono direttamente a Elly: "Solo ipotizzare un dialogo con Renzi e Calenda è il più alto tradimento che potevi immaginare per chi ti è venuto a votare alle primarie". Va precisato che la segretaria dem non ha ancora preso posizione sull'argomento e che dunque quelle circolate in rete sono critiche preventive. In ogni caso, quei commenti sono però il termometro di una certa agitazione iniziata a serpeggiare nella base democratica dopo le esplicite aperture di Renzi a una coalizione anti-Meloni a guida Pd. "Voglio una coalizione col Pd per battere il governo", aveva detto il leader di Italia Viva nei giorni scorsi, proprio parlando dal palco della festa dell'Unità a Pesaro.

Ben diverso il clima alla festa dell'Unità nazionale di Reggio Emilia, dove nelle scorse ore la platea dem aveva fischiato l'ipotesi - riportata sul palco dalla giornalista Bianca Berlinguer - di un ritorno di Renzi nella coalizione di centrosinistra.

Il tutto, peraltro, sotto gli occhi di