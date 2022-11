Renzi 'strappa' un sindaco al Pd toscano

Il Pd toscano continua a perdere pezzi. Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha aderito a Italia Viva. Un passaggio che arriva a qualche giorno di distanza da quello già effettuato da Barbara Felleca, consigliere comunale fiorentino.

"Care amiche e cari amici, care cittadine e cari cittadini, senza troppi giri di parole, ho deciso di lasciare il Partito Democratico. Per me non è stata una decisione per niente facile", ha scritto su Facebook Casini che ricorda, inoltre, di essere stato uno tra i fondatori del partito "a cui ho dato - sottolinea nel post - anima e corpo". Il sindaco di Bagno a Ripoli, che ricopre anche la carica di consigliere della Città Metropolitana di Firenze con le deleghe di primo piano al Trasporto pubblico locale e alla Mobilità, è consapevole del fatto che "molti potrebbero non capire né condividere la mia scelta di lasciare il PD e aderire a Italia Viva, che oggi per me è l’unica casa possibile per i riformisti e dove sono convinto di ritrovare quel 'fuoco' per la politica che stavo perdendo". Casini scrive di sentirsi "perso" dentro un Pd che non ha una visione comune sui temi cruciali "ma lancia anzi messaggi fortemente contraddittori". L'ormai ex piddino accusa i dem di non aver ammesso la sconfitta "e che anziché rispondere immediatamente al proprio elettorato sceglie di tentennare sei mesi prima di andare a congresso". Casini sottolinea di voler restare fedele alla sua linea riformista.

"Ai cittadini dico che il mio impegno non verrà meno. Anzi, sono convinto che se possibile aumenterà ancora, forte di un consenso che va oltre ai partiti e grazie anche al rinnovato entusiasmo che ritrovo con il passo che faccio oggi", è la chiosa del suo messaggio in cui ricorda anche le battaglie combattute come consigliere delegato sul territorio metropolitano. Grande soddisfazione è stata subito espressa da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che su Facebook scrive: "Francesco Casini è il sindaco di Bagno a Ripoli, uno dei più bravi amministratori toscani. Viola Park, nuovi insediamenti industriali con tanti posti di lavoro, umanità e competenza: chi lo conosce come sindaco sa che è un fuoriclasse. Da oggi Francesco entra a far parte della famiglia di Italia Viva e del Terzo Polo. Siamo appena all’inizio di un’avventura esaltante: benvenuto Francesco, questa è casa tua".