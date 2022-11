"Via tasse alle aziende per assumere i giovani": il piano del Cav per far ripartire l'Italia

Questa mattina, Silvio Berlusconi ha inaugurato a Milano la nuova sede del coordinamento regionale di Forza Italia in via Vincenzo Monti. Il Cavaliere è stato accolto dagli applausi dei militanti e insieme a lui c'erano i capigruppo di Camera e Senato, Alessandro Cattaneo e Licia Ronzulli. Il presidente del partito non si è sottratto ad alcune dichiarazioni inerenti la politica nazionale e quelle che saranno le prossime mosse del governo guidato da Giorgia Meloni.

Le prossime decisioni del governo

" La mia idea è una norma per produrre oltre un milione di posti di lavoro ", ha detto Silvio Berlusconi parlando della legge di Bilancio. Il Cavaliere ha esposto le sue idee sul lavoro, quelle da inserire nelle leggi di bilancio, e assicura che " metteremo in campo queste cose anche se non sono nelle corde dei nostri alleati ".

Sembre nell'ambiro della legge di Bilancio, Silvio Berlusconi ha spiegato che " una delle mie idee riguarda i giovani: se per un periodo di tre, quattro o cinque anni dovessimo favorire le imprese dicendolo loro 'ti togliamo ogni tassa, tutto ciò che ti costa un lavoratore in più rispetto allo stipendio', in modo che lo stipendio che darai ai giovani dai 18 ai 34 anni sia uguale ai tuoi costi, questo significa che le aziende avranno una grande convenienza ad assumere giovani ".

La corsa per Palazzo Lombardia

" Questa non è solo l'inaugurazione di una sede di Forza Italia, ma un fatto simbolico da cui vogliamo ripartire per conquistare tutta l'Italia ", ha detto il Cavaliere davanti ai militanti che sono accorsi per incontrarlo. Una inaugurazione che arriva a poche settimane dall'inizio della campagna elettorale per la corsa al Pirellone, che vede Forza Italia schierata con Fratelli d'Italia e Lega, nella coalizione del centrodestra, in appoggio ad Attilio Fontana. " I lombardi ne sono sicuro sceglieranno la nostra efficienza concretezza e serietà e soprattutto il valore che sostiene tutti che è la libertà ".