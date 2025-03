"Risarcimento ai migranti? Paghi Salvini". L’ultimo delirio della Salis sul caso Diciotti

Ascolta ora 00:00 00:00

In merito all’ultima sentenza della Cassazione sul caso Diciotti, a sinistra è partita la gara a chi la spara più grossa. I profughi avevano chiesto che il Governo risarcisse loro il danno morale determinato dalla privazione della libertà e la Cassazione ha prontamente dato ragione ai migranti. Accogliendo il ricorso presentato da un gruppo di migranti eritrei a cui, nell’agosto del 2018, fu impedito dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini di sbarcare dalla nave Diciotti della Guardia Costiera, la Cassazione ha condannato il governo italiano a risarcire i migranti che si trovavano a bordo della nave.

Le accuse firmate Salis

La prima ad esultare è stata ovviamente Ilaria Salis, maestra antifascista e promotrice dell’accoglienza indiscriminata. “Che paghi Salvini”, esodisce sul suo profilo social ufficiale. “I migranti della Diciotti dovranno giustamente essere risarciti, come ha stabilito la Cassazione”, ribadisce l’eurodeputata. Che poi accusa il governo: “La presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato che ‘questa decisione non avvicina i cittadini alle istituzioni’, ma la verità è che i cittadini dovranno pagare per colpa di chi era al governo” . La sentenza targata Salis è già arrivata: deve pagare Matteo Salvini, definito come “responsabile morale” dell’accaduto. “ Credo quindi che a pagare non debbano essere i contribuenti, ma l’allora ministro dell’Interno Salvini e la Lega.Ovvero i principali responsabili della criminale politica dei porti chiusi e dell’omissione di soccorso in mare. Strillano sempre chi sbaglia paga, quando si tratta dei loro quotidiani bersagli d’odio. Che ora diano il buon esempio!” , conclude sarcasticamente.

La replica di Salvini

La risposta del vicepremier Salvini non si fa attendere. Interpellato nel merito della sentenza quantomeno discutibile della Cassazione, il leader del Carroccio risponde a tono su Instagram. Riprendendo le accuse della Salis, il numero uno della Lega interpella i suoi follower: “L’occupatrice seriale si commenta da sola”. Da qui le repliche degli utenti.

“Vergognosa lei, chi l'ha candidata e chi l'ha votata!!!”, scrive un utente. E aggiungono: “Comincia tu a pagare gli affitti e poi ne parliamo…vergogna dell’Europa”. E ancora: “E tu paga gli affitti arretrati che hai". Un gioco di parole tanto semplice quanto efficace.