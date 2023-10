"Rischio infiltrazioni sul confine sloveno". L’allarme di Matteo Piantedosi

Matteo Piantedosi è stato ospite a "Stasera Italia Weekend" (Rete4) e ha fatto il punto sui problemi legati alla sicurezza del nostro Paese in un momento così complesso a livello internazionale. Da oggi, sabato 21 ottobre, alle 14 è stato sospeso il patto di Schengen alla frontiera con la Slovenia e per i prossimi 10 giorni tutti i passaggi in entrata e in uscita potrebbero essere controllati. L'Italia è uno dei Paesi che ha deciso di rafforzare il filtro di passaggio sulle proprie frontiere per evitare l'ingresso di clandestini e radicalizza. È questa la frontiera che desta maggiori preoccupazioni, perché i controlli risultano più difficili rispetto agli arrivi dal mare.

" Alla nostra frontiera con la Slovenia abbiamo intercettato 7mila persone ma tante altre potrebbero essere passate in qualche modo. È una frontiera che riguarda un tipo di flusso che destava e desta maggiore preoccupazione ", ha spiegato il titolare del Viminale, sottolineando che le maggiori preoccupazioni sono dovute alla difficoltà di " intercettare tutti " ma anche alla provenienza di questi flussi. Come ha ben spiegato il ministro, per quei Paesi di origine " qualche elemento di preoccupazione in più c'è ". Piantedosi ha fatto l'esempio della Bosnia, " dove è noto che ci sono degli hub di coltivazione di fenomeni di radicalizzazione, di ospitalità di gruppi terroristici ".