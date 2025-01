Rivoluzione urbanistica. Così Sesto S. Giovanni ora vuole sfidare Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Rivoluzione a Sesto san Giovanni: il Comune sta avviando diversi interventi di trasformazione urbanistica, con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini. Dalla mobilità con il prolungamento di due linee della metro alla rigenerazione di aree ex industriali, dagli studentati ai nuovi quartieri residenziali. «Oggi siamo un Comune virtuoso - commenta il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano - dagli 280 milioni di buco di bilancio che ho trovato nel 2017, siamo riusciti in soli tre anni a ripianare i conti e a fare grandi investimenti». Competizione con Milano? «Sicuramente questo è uno stimolo per entrambe le città - spiega Di Stefano - anche se devo dire che a Milano hanno interpretato le norme urbanistiche in modo più fanstasioso del nostro, con le conseguenze che abbiamo visto, anche perché gli investitori sono gli stessi. Quello che è certo è che noi stiamo accogliendo cittadini che non riescono più a vivere a Milano per i costi esorbitanti e gli universitari fuori sede, grazie ai tre studentati in costruzione. Diversa poi è da noi la percezione della sicurezza rispetto a Milano».

CITTÀ DELLA SALUTE

Sono in corso i lavori per realizzare la Città della Salute, che ospiterà l'Irccs Besta e l'Istituto Tumori. Si tratta di uno dei più importanti interventi di riqualificazione urbana del Paese: il progetto, infatti, si estende su oltre 200mila metri quadrati di area e diventerà un centro di eccellenza per la ricerca e la sanità a livello internazionale. L'operazione è sostenuta da un investimento di 340 milioni di euro da Regione Lombardia, 40 milioni dallo Stato e circa 45 milioni dai capitali privati. L'intervento prevede 650 posti letto, 119 ambulatori, 42 laboratori, 19 sale operatorie e 10 sale di interventistica. La struttura sarà in grado di erogare circa 1,5 milioni di prestazioni ambulatoriali l'anno, con una capacità di 24mila ricoveri annuali.

STAZIONE FERROVIARIA

Sono in corso i lavori (che dovrebbero concludersi a fine anno) per la nuova stazione ferroviaria, da 15 milioni di euro, progettata dallo studio Renzo Piano: fungerà da cerniera tra le due parti della città oggi separate dalla ferrovia tramite la realizzazione di un ponte pedonale.

QUARTIERE UNIONE ZERO

Sulle ex aree Falck che si estendono su un'area di 1,5 milioni di metri quadrati, Hines e Prelios stanno realizzando un quartiere residenziale, capace di attrarre 800 nuovi nuclei familiari e 700 studenti grazie ai nuovi alloggi disegnati da Park Associati. All'interno del masterplan, progettato dallo studio di architettura Foster+Partners, i sette edifici ospiteranno spazi direzionali e hotel (firmati da Antonio Citterio e Patricia Viel), due edifici di edilizia convenzionata (Barreca & La Varra) e due edifici in edilizia libera di Scandurra Studio e un parco pubblico. Qui troverà casa anche Banca Intesa. Con un investimento complessivo di 600 milioni di euro, il maxi progetto genererà un indotto sul territorio di un miliardo di euro. La fine lavori è fissata per il 2027.

Tra i piani di recupero in programma, anche quello relativo all'area Ex Enichem, comprensorio ex industriale di circa 14mila metri quadrati: a novembre è stato approvato il progetto di trasformazione dell'area dismessa dal 2010 che si estende tra ferrovia e il cavalcavia nel rione Restellone. Qui sarà realizzata una torre faro di 83 metri di altezza, a segnare una delle porte di ingresso in città, insieme a un nuovo quartiere residenziale.

Un secondo studentato nascerà in via Milanese al posto di una centrale Enel dismessa: la struttura, gestita in convenzione con la Bicocca, metterà a disposizione 500 posti letto per fuori sede.

PNRR

Con fondi Pnrr (per un totale di oltre 28 milioni di euro) e comunali verranno completati entro marzo 2026 la riqualificazione della Biblioteca centrale a Villa Visconti d'Aragona, la ristrutturazione della Scuola d'infanzia e della primaria Marzabotto e della Scuola media Forlanini, gli interventi sull'ex asilo Montessori e sul Nido Savona.

Venerdì sono partiti i lavori di risanamento della Villa Zorn, nel cuore della città, avviati tramite procedura pubblica di project financing: l'obiettivo è restituire alla cittadinanza un luogo di aggregazione, più accogliente e moderno.

MOBILITÀ

Sono quattro le nuove stazioni della metropolitana che faranno tappa a Sesto San Giovanni in direzione

Monza. Due per il prolungamento della M1 Sesto Restellone e Monza Bettola, per cui MM dovrà rifare la gara di appalto per i lavori e due su M5 verso Monza appunto e Cinisello per le fermate Rondinella Crocetta e parco Nord.