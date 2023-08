Rocco Casalino e Giuseppe Conte, le vacanze agli antipodi dei due grillini

C’è chi sceglie il basso profilo per le vacanze estive e chi, invece, decide di "esagerare" un po’. È il caso di Rocco Casalino, il portavoce dell'avvocato del popolo, il capo della comunicazione del Movimento 5stelle. Sì, proprio lui. Mentre Giuseppe Conte, dopo le polemiche delle vacanze invernali passate a Cortina d’Ampezzo in un hotel a cinque stelle, questa estate ha scelto di trascorrere qualche giorno di riposo nella sua amata Puglia, senza strafare, l'ex gieffino ha scelto altri (e più costosi) lidi. Il Twiga? Macché, troppo banale per lui. Destinazione: Sardegna, a Cala di Volpe.

La vista nell'hotel a cinque stelle scelto dal portavoce è mozzafiato. E il prezzo giustificato: circa 700 euro per una singola classica. Nessun moralismo, nessuna invidia. Ancora Rocco attrae, attira le curiosità dei villeggianti che, incuriositi, lo hanno fotografato. D’altronde è sempre quello del Grande Fratello, ma non ditelo a lui per carità. Un'onta da cancellare. "Io sono altro, non sono solo quello del Gf" , ha detto più volte Rocco. Famoso, quasi un divo, non dimenticato. Come scordarsi delle sue incursioni durante le numerose conferenze stampa di Giuseppi, ai tempi della presidenza del Consiglio, fatte a qualsiasi ora del giorno e della notte...