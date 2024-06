Rula Jebreal torna alla carica: "La destra domina i media, solo propaganda"

Ascolta ora 00:00 00:00

Rula Jebreal torna all'attacco. Tra i punti di riferimento della nostra sinistra radical chic, la giornalista ha nuovamente messo nel mirino il governo guidato da Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale di Vicenza per promuovere il suo ultimo libro ("Le ribelli che stanno cambiando il mondo. Storie di donne che resistono, crescono e lottano", edito da Longanesi). Forse proprio per attirare un po' di attenzione, ha affermato di essere preoccupata per le vicende italiane: "La decisione di far entrare i Pro vita nei consultori è pazzesca. Ma questo è solo un tassello: ci sono tagli nella sanità, non ci sono programmi per le famiglie. La prevenzione non esiste più. C’è molta disparità si va verso un patriarcato di ritorno" . Ma siamo solo all'inizio: il vero allarme secondo lei è legato alla libertà dell'informazione.

Per Rula Jebreal c'è "senza ombra di dubbio" un problema di informazione nel nostro Paese poichè la destra domina gli organi di stampa. Meloni e i suoi scagnozzi, brutti e cattivi, che tengono in ostaggio il piccolo schermo e la carta stampa: questo lo scenario paventato dalla giornalista. Ma non è tutto: "In Tv si sente solo propaganda è difficile lavorare così. C’è una totale intolleranza nei confronti della critica e del dibattito" . La Meloni è un'ossessione per la Jebreal, che in passato aveva tirato in ballo la storia giudiziaria del padre per gettare fango sul premier: "Ho solo riportato quanto scritto da un giornale spagnolo. Poi, si risponde con le querele che vengono recapitate anche in piena notte come è accaduto a Massimo Giannini. Non ci sono molte soluzioni o passa la paura oppure si resta in ginocchio" .

L'attacco alla destra ha assunto tono internazionale parlando di diritti delle donne, emblematico quanto sta accadendo negli Stati Uniti con la legge contro l'aborto adottata in molti Stati. Per Rula Jebreal è la destra a obliterare i diritti rosa: " Ci sono bambine di 13 anni violentate dal patrigno che non possono ricorrere all’interruzione di gravidanza. Anche questa è violenza, accanimento ingiustificato" .

"Sono sconvolta per quanto sta accadendo, come si possono continuare ad uccidere bambini, donne? Netanyahu sta usando la fame come arma di guerra e non vuole porre fine al genocidio dei palestinesi"

In chiusura, una riflessione sulla crisi in Medio Oriente, ovviamente nel mirino c'è