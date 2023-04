L'appello di La Russa per Ramelli: “Ora pacificazione nazionale”

Venerdì 28 aprile il ricordo di Enrico Pedenovi, sabato 29 aprile la cerimonia di commemorazione di Sergio Ramelli: Milano ha reso omaggio alle due vittime dell’odio rosso. "La memoria di oggi è una memoria che vuole invitare alla pacificazione nazionale che non vuol dire parificazione, sono due concetti completamente diversi" , le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, che insieme al sindaco meneghino Beppe Sala ha deposto la corona in ricordo del 18enne del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 dai militanti di Avanguardia Operaia. Presenti anche la sottosegretaria all'Istruzione di Fratelli d'Italia Paola Frassinetti, l'europarlamentare Carlo Fidanza, i senatori Riccardo De Corato e Stefano Maullu, il deputato Andrea Mascaretti, gli assessori regionali Romano La Russa e Franco Lucente, il capogruppo dì Fdi a Milano Riccardo Truppo e diversi rappresentanti delle amministrazioni locali meneghine.

“Ho fotografato cosa c'è scritto sul ceppo: 'in memoria del giovane Sergio Ramelli, in nome di una pacificazione nazionale che accomuni in un'unica pietà tutte le vittime innocenti della nostra storia come monito alle generazioni future’” , ha aggiunto La Russa, rimarcando l’importanza di questa iscrizione, richiamo a una pacificazione nazionale. Per il numero uno di Palazzo Madama c’è bisogno di avere memoria, ma "anche di non trasferire ai giorni di oggi i contrasti, i conflitti, le divisioni profonde che non hanno più ragione di esistere".

Alla cerimonia ha partecipato anche il fratello Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza. Oltre ad aver ricordato Pedenovi e Ramelli, l’esponente di Fratelli d’Italia ha posto l’accento sulla presenza di molti primi cittadini del Milanese: "Mi ha fatto molto piacere vedere alla commemorazione numerosi sindaci dell'hinterland che indossavano la fascia tricolore, un segno sicuramente di rispetto istituzionale e di pacificazione nazionale che mi auguro venga condiviso da tutte le forze politiche, nel ricordo delle vittime innocenti dell'estremismo di quegli anni".