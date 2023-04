"Sì all'alleanza con Italia Viva". In Piemonte Azione sfida Calenda

Carlo Calenda è il re delle giravolte, questo ormai è lapalissiano. Nel giro di pochi mesi ha cambiato più volte alleato, litigando con tutti con tanto di insulti e attacchi personali. L’implosione del Terzo polo è l’emblema della sua incoerenza, come del resto il tentativo – naufragato immediatamente – di ricomporre l’asse con Matteo Renzi dopo avergliene dette di tutti i colori. Già scricchiolante per i pessimi risultati elettorali, la leadership del leader di Azione rischia di franare rovinosamente: in Piemonte, ad esempio, è stato di fatto esautorato.

Calenda silurato in Piemonte

Il leader della sezione piemontese in Piemonte non sembra intenzionato a seguire la linea dettata dall’ex titolare del Mise. “Non saprei come dirlo altrimenti: il progetto deve rimanere in piedi”, l’indirizzo di Gianluca Susta in riferimento all’alleanza con i liberademocratici. Come riportato dallo Spiffero, nelle scorse ore è circolato un documento a sostegno dell’asse con Italia Viva sottoscritto dai segretari provinciali della regione. Una posizione che non è solo dei vertici locali, ha precisato il politico sessantasettenne, ma di gran parte degli elettori.

Le idee sono molto chiare, a prescindere dai diktat di Calenda: “Nel 2024 dovremo presentarci alle Europee con una lista unica dei liberaldemocratici”. Per Susta, ex sindaco di Biella e già vicepresidente della Regione con Mercedes Bresso, gettare tutto alle ortiche sarebbe una follia, considerando che a Bruxelles il gruppo liberaldemocratico è il terzo e in Italia ha una rappresentanza vera e significativa. Insomma, le improvvisate dell’aspirante frontman dei moderati sembrano più un suicidio che un’intuizione vincente.

I dubbi della base