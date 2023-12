Firme ritirate e testo strappato: ultimi disperati tentativi della sinistra sul salario minimo

La battaglia sul salario minimo riprende nell'Aula della Camera dei Deputati. Tre settimane fa era arrivata l'approvazione in commissione Lavoro di Montecitorio dell'emendamento del centrodestra con cui si è affossato il testo delle opposizioni sulla retribuzione oraria minima di 9 euro; ora la sinistra, pur assolutamente consapevole di non avere i numeri in Aula, ripropone la propria proposta di legge unitaria, sottoforma di emendamento, con l'obiettivo di "costringere" il governo a dare parere contrario e la maggioranza a votare contro. Un voto che, secondo il ragionamento delle opposizioni, vorrebbe rendere plastico " lo schiaffo in faccia del governo e del centrodestra a oltre 3 milioni di lavoratori poveri ". L'esito (scontato a favore della maggioranza) dei numeri di Montecitorio arriverà in tarda serata.

Opposizioni su tutte le furie

L'emendamento è firmato anche dai leader delle forze di opposizione, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Angelo Bonelli, Riccardo Magi, dai capigruppo (anche di Azione) e da altri parlamentari delle cinque forze politiche, ad eccezione di Italia Viva che non ha mai condiviso la proposta di legge. "Disposizioni per l'istituzione del salario minimo", è il titolo del provvedimento, già preannunciato ieri in vista della battaglia odierna nell'assemblea della Camera. La discussione si svolge in un clima infuocato, con dei toni fortissimi: il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Francesco Silvestri, accusa la maggioranza di essere " i mandanti dell'assassinio di 4 milioni di lavoratori ". Non è molto da meno il leader Conte, secondo il quale " questa battaglia è stata rallentata con questo voto, ma noi la vinceremo, il Paese è con noi "., per poi strappare platealmente il testo della delega del governo. In aula interviene anche la segretaria del Partito Democratico: " Oggi con questa scelta - afferma Schlein - affossate il salario minimo su cui abbiamo raccolto oltre 500mila firme, ve ne siete fregati, gli avete tolto pure il nome. Puntate a cancellarlo dalla memoria collettiva, a rimuoverlo dal dibattito pubblico, a degradarlo a un capriccio delle opposizioni ". La leader dem parla anche di un " antipasto del premierato: tutti i poteri concentrati nelle mani del capo e il popolo chiamato ogni 5 anni ad acclamarlo. Ma la democrazia è un'altra cosa ".

La legge delega del governo sul salario minimo