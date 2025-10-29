Ilaria Salis va da chi occupa le case Bologna: "Diritto ad abitare"

Ilaria Salis domani è pronta ad andare in via don Minzoni a Bologna dove i collettivi per la casa, insieme a centri sociali e universo antagonista, hanno occupato un nuovo stabile dopo lo sgombero di una settimana fa. " È per me un grande piacere e un onore ", ha dichiarato l'europarlamentare di AVS, dichiarando che sarà lì per " esprimere tutta la mia solidarietà e sostenere politicamente questa importante lotta dal basso per il diritto all’abitare ". È importante sottolineare che il nuovo stabile occupato è di proprietà di Asp, l’azienda pubblica per i servizi alla persona del Comune di Bologna, che ha già sporto denuncia contro gli occupanti.

" Dobbiamo fare tutto il possibile perché queste famiglie, questi lavoratori, queste decine di minori possano finalmente disporre di una degna soluzione abitativa. Non è un’impresa impossibile, ma il minimo sindacale per un Paese civile ", si legge ancora nel comunicato di Salis che fa seguito a quello del collettivo che l'ha annunciata. L'appuntamento è alle 17.30 negli spazi occupati ma dal centrodestra si sono già sollevate voci di dissenso contro la volontà di Salis di sostenere quello che è a tutti gli effetti un reato in corso di esecuzione. " Se Salis parteciperà all'occupazione abusiva, come ha dichiarato, e sosterrà questa azione illegale, la denunceremo e dovrebbero farlo anche Asp e il Comune qualora compiesse questo atto. Non può passare il concetto che compiendo atti illegali si risolve la crisi abitativa ", ha dichiarato Stefano Cavedagna, eurodeputato bolognese di Fdi. Cavedagna nella sua nota si chiede se " Salis si celi dietro un'immunità per compiere atti illegali " e conclude ribadendo: " Denunciamo, vediamo se si salva anche questa volta per un voto ".

Nel frattempo, la Questura ha presentato una nuova informativa alla Procura nella quale " sono state poste alla valutazione dell'Autorità giudiziaria varie ipotesi di reato a carico dei promotori, dei partecipanti e di quanti, tra gli occupanti, rivestono responsabilità ". Tra i reati ipotizzati, c'è anche l'invasione di edifici. " È possibile stare sempre nel posto sbagliato? Evidentemente si, se si tratta di Ilaria Salis, che ha come battaglia prioritaria quella di solidarizzare con gli abusivi ", ha dichiarato Silvia Sardone, vicesegretario della Lega. Secondo l'europarlamentare leghista, Salis " non si arrende al fatto che con questo Governo e con la Lega non c’è spazio per chi viola le le leggi. La sicurezza è per noi un caposaldo insostituibile, perché gli italiani meritano di essere padroni in casa propria ".

