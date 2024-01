Dalla salute della Meloni all'amore di Salvini: gli auguri dei leader politici

Messaggi personali, con risvolti privati, oppure post "classici" senza troppi arzigogoli. I leader politici hanno scelto i social network per fare gli auguri di buon anno agli italiani, a partire dal primo ministro Giorgia Meloni. Lontana dai riflettori a causa di alcuni problemi di salute, la leader di Fratelli d’Italia ha parlato delle sue condizioni nel messaggio inviato agli italiani, senza lesinare frecciatine ai soliti soloni: "Ho avuto qualche piccolo problema di salute che mi ha costretto a casa, ma ora sto molto meglio" , le parole del premier, che si è scusato "per gli impegni che ho dovuto rimandare (dai quali, come sempre, non mi sottrarrò)" e ha ringraziato "i tanti italiani che mi hanno mandato auguri di pronta guarigione". "Un ringraziamento voglio farlo anche a quei pochi che sono riusciti a polemizzare perfino sulla salute: mi ricordano chi non voglio essere" , ha concluso.

Istituzionale il messaggio di auguri del ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, che si è limitato ad augurare “buon 2024, amici!” . Sulla stessa lunghezza d’onda il ministro Elisabetta Casellati: "Auguri di cuore a voi tutti per un anno di serenità e di sorprese positive" . Più riflessivo, invece, il titolare della Difesa Guido Crosetto: "Gli anni iniziano nello stesso modo in cui finiscono, perché nulla cambia in quel secondo che svolta il calendario. Da anni abbiamo però affidato a questa data la possibilità di una ripartenza, di un inizio, di rimarginare ferite, cambiare ciò che ci ha fatto male. Che lo sia" .

Molto attento alla comunicazione social con i suoi elettori, il ministro e segretario federale della Lega Matteo Salvini ha pubblicato sui suoi profili una foto insieme alla fidanzata Francesca Verdini. Calore familiare anche nel post diffuso dal leader di Italia Viva Matteo Renzi, in compagnia della nonna Maria, classe 1920: "E il bello è che continua a cantare che è una meraviglia" . Tra speranza e ironia, invece, Arianna Meloni: la sorella del premier nonché reggente di Fratelli d’Italia ha pubblicato uno scatto privato nel salone di casa con il suo cagnolino.