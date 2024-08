"Sgombrato campo da divisioni". Salvini indica i prossimi dossier del governo

Ascolta ora 00:00 00:00

Andrea Giambruno intervista Matteo Salvini. Accade a Ceglie Messapica, durante la seconda serata della kermesse La Piazza organizzata da affaritaliani.it con il supporto di Comin&Partner.

È la giornata del vertice della maggioranza di governo, e Salvini, intervenuto subito dopo il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, ci tiene a smentire ricostruzioni faziose sui dissidi interni. Ma soprattutto è il giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha indicato Raffaele Fitto per la Commissione Europea, a cui il vicepremier fa i complimenti.

Stipendi, tasse e pensioni sono i tre argomenti trattati nel vertice, e su cui, come racconta il segretario della Lega, non c’è nessuna distonia tra le forze di maggioranza: “ Abbiamo sgombrato il campo dagli argomenti che dividono ". Il governo italiano va " avanti con il programma - dice Salvini- Nel mese di agosto si è parlato di alcuni temi che ci hanno visto su posizioni diverse come lo Ius Scholae e l'immigrazione, ma la priorità è il programma di governo, che è la nostra bibbia. L’unità del centrodestra, e andare avanti per i 3 anni che ci mancano alla fine della legislatura senza una sbavatura, realizzando quanto gli italiani si aspettano da noi ”.

Giambruno lo incalza rispetto al suo rapporto con il premier: " Con Giorgia c'è un rapporto personale oltre che politico - racconta il ministro - dalla pizzata, al messaggino, alla giocata a carte. E quando è così altre controversie sono più facili da risolvere ”. Il vicepremier smentisce anche le ricostruzioni rispetto allo scontro interno con il generale Vannacci, che è in collegamento e interverrà subito dopo: “ Con lui mi sento ogni giorno- spiega Salvini - e commento, come con Giorgia Meloni, gli articoli dei giornali. E vi annuncio che sarà a Pontida e non ha nessuna intenzione di fondare un nuovo partito ". Rispetto a questo Salvini sottolinea come alcuni giornali riportano e cavalcano fake news: “ Proprio oggi durante il vertice è arriva la notizia che è morto Bossi, l'ho chiamato ed era a casa che stava mangiando. Per dire come certo giornalismo sciatto e diffuso non si fermi neanche davanti alla morte”.

Infine sulla presidenza Rai, a cui il direttore di affaritaliani.

er chiudere occorre anche il parere delle opposizioni, non è solo la questione della maggioranza. Perché il presidente deve avere anche il voto di qualcuno delle opposizioni. Bisogna vedere se qualcuno delle opposizioni ha intenzione di costruire”.

itsembra molto interessato, Salvini risponde che non se ne è parlato durante il vertice di governo, ma “p