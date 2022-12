"Lealtà, amicizia e affetto". Il Cav rimarca la solidità della coalizione

Da quando il centrodestra ha confermato la sua unione e ha vinto le elezioni lo scorso 25 settembre, la sinistra cerca in ogni modo di seminare voci di dissidi all'interno del gruppo. Fratture inesistenti, come confermato a più riprese da tutti gli esponenti del centrodestra, che lavorano compatti per migliorare il Paese. Lo stesso Silvio Berlusconi ha confermato che la coalizione è solida e che tra gli alleati non vi sono spaccature e l'ha fatto attraverso un post condiviso sui suoi social, col quale spazza via qualunque illazione maligna.

A Matteo Salvini e Giorgia Meloni mi lega un rapporto non solo di lealtà, ma anche di amicizia ed affetto.

Non per questo, rinuncio ad affermare le idee di @forza_italia, che sono in parte diverse dalle loro; se così non fosse non saremmo una coalizione ma un partito unico. pic.twitter.com/JHqQCVfjoZ — Silvio Berlusconi (@berlusconi) December 15, 2022

Come più volte sottolineato da tutti i protagonisti della coalizione, infatti, essere un'alleanza non implica dover necessariamente convergere su ogni tema. Tutti i partiti che compongono la coalizione hanno una propria identità e storia, un background che vogliono difendere e tutelare. Questo significa non trovarsi talvolta in linea su un particolare tema ma non divergere da quelli che sono gli obiettivi comuni. Un concetto che Silvio Berlusconi ha espresso con grande chiarezza nell'ultimo tweet: " A Matteo Salvini e Giorgia Meloni mi lega un rapporto non solo di lealtà, ma anche di amicizia ed affetto. Non per questo, rinuncio ad affermare le idee di Forza Italia, che sono in parte diverse dalle loro ".