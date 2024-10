"Salvini parla a vanvera", "Tu non votata". Fornero torna in tv e litiga con Storace

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è nulla di più scontato di un attacco puntuale di Elsa Fornero nei confronti di Matteo Salvini. E ieri la professoressa non ha deluso le aspettative. Ospite nell'ultima puntata di Dimartedì su La7, l'ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha rispettato tutti i pronostici e ha sferrato una serie di attacchi nei confronti del segretario della Lega. Ma ha trovato la reazione del giornalista Francesco Storace, che non le ha mandate a dire e le ha risposto per le rime. È scoppiato così un duro butta e risposta tra i due.

Fornero ha iniziato il suo ragionamento affermando che a tenere i conti è Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, per poi passare all'attacco verso Matteo Salvini: " Spesso parla a vanvera di pensioni ". Un'uscita che ha trovato l'immediata replica di Storace, che ha chiesto all'ex ministro del governo Monti per quale motivo ha ritenuto necessario ricorrere a una considerazione del genere: " Perché deve dire così? Perché deve offendere? Lui fa una proposta politica. Perché deve dire che parla a vanvera? ".

Il tono della discussione si è via via infuocato fino a quando il giornalista, perdendo la pazienza, ha sbottato: " Ma lei chi è per esprimere questi giudizi? ". In effetti Salvini gode di un consenso popolare incassato alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 che ora gli permette di rivendicare e avanzare le sue ricette. " Salvini per dire quelle cose ha preso i voti dagli italiani, la signora non ha avuto un solo voto dagli italiani ", ha fatto notare. E, sull'onda della proposta di Enrico Letta, ha ironizzato: " Non si è candidata. Vuole fare la senatrice a vita, no? ".

Alla provocazione di Storace è seguita la risposta seccata di Fornero, che ha abbandonato il tono diplomatico e ha dato segni di irritazione: " No guardi, anche lei parla un po' così tanto per parlare perché io non chiedo niente. Oh perbacco! ". Ed è tornata alla carica contro il suo obiettivo preferito: l'attuale vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

" Salvini sono 10 anni che dice di cancellare la riforma.

disco rotto

Quindi o non ha capito niente delle(e io comincio a pensarlo) oppure continua a ripetere come un disco rotto qualcosa che non è in grado di fare", è stata la bordata sganciata dalla professoressa. A cui va riconosciuto il coraggio di parlare di "" rivolgendosi al segretario leghista. In realtà chi rilancia continuamente la folle idea della patrimoniale è lei. A proposito di ossessioni...