Salvini in udienza dal Papa: "Le sue parole di pace devono essere ascoltate e seguite"

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato ricevuto dal Santo Padre, Papa Leone XIV nella giornata di oggi in Vaticano insieme a sua figlia Mirta. " Con grande emozione e commozione ho incontrato Papa Leone XIV: le sue parole di pace sono una esortazione che tutti i leader mondiali devono ascoltare e perseguire. Per quanto mi compete, farò di tutto per offrire il mio contributo affinché prevalga il dialogo sulle armi ", ha dichiarato il vicepremier al termine dell'incontro. Fonti della Lega riferiscono che durante l'incontro con il Santo Padre, il vicepremier ha parlato, tra le altre cose, di opere pubbliche, trasporti e infrastrutture con particolare riferimento al Giubileo.

L'incontro si è tenuto nella biblioteca privata del Papa a palazzo Apostolico e si tratta del primo incontro in tal senso per il ministro dei Trasporti, che in passato non era riuscito ad avere incontri privati con il predecessore, Papa Francesco. L'emozione per Salvini era palpabile anche perché ha potuto condividere questa esperienza con sua figlia. Per entrambi ci sono state strette di mano e poi le fotografie di rito con il Pontefice.

Papa Leone XIV questa mattina, in separata sede, ha ricevuto in udienza anche Ward Fitzgerald, presidente della 'Papal Foundation', i memebri dell'Escuelas de Evangelización 'San Andrés', il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro.