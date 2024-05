Rocca vara il maxi-piano per la Sanità: "Investimento più grande degli ultimi 20 anni"

Una scommessa sul futuro: così il presidente del Lazio Francesco Rocca ha commentato il nuovo Piano di assunzioni 2023-2025 per la Sanità. Il maxi-piano presentato oggi ai sindacati rappresenta l'investimento sul personale della sanità pubblica regionale che è il più ingente degli ultimi venti anni: 466 milioni di euro, senza dimenticare i 195,5 milioni già stanziati nel 2023. Entrando nel dettaglio: 8.158 le nuove assunzioni a tempo indeterminato per il biennio 2024-2025 (6.843 autorizzazioni per il 2024 e 1.315 nuove assunzioni per il Giubileo 2025, a cui si aggiungono 1.541 stabilizzazioni).

Un tassello importante della cura Rocca per il servizio sanitario regionale, un "trattamento" mirato a colmare la carenza di personale, riducendo il precariato, e contribuire a ridurre le liste d'attesa ed aumentare i servizi ai cittadini. I dati parlano da soli, con buona pace di chi è bravo a chiacchiere: considerando le assunzioni attuate l'anno scorso, il conto tra nuovi ingressi e stabilizzazioni è arrivato a 13mila e 753 operatori sanitari per un investimento totale di 661.500.000 euro.

Il servizio sanitario nazionale rappresenta uno degli asset più importanti del Paese e per questo la Regione ha deciso di approvare uno dei più grandi investimenti degli ultimi anni sulla sanità pubblica, la soddisfazione di Rocca: "È una sfida di civiltà rispetto alle avverse condizioni in cui oggi operano migliaia di operatori sanitari, tecnici e amministrativi, con l'unico obiettivo di prendersi cura di noi cittadini nel momento che siamo più deboli, fragili e spaventati" . Il governatore di centrodestra ha parlato di scelta forte e chiara, sostenuta da ingenti risorse pubbliche: i nuovi investimenti rappresentano un segnale di stima e di vicinanza nei confronti di medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici e amministrativi. I benefici saranno evidenti: "Una scelta che comporterà un incremento del 17% dell'attuale forza lavoro. Ma soprattutto una scelta che intende contribuire ad accrescere i servizi che i cittadini del Lazio meritano, insieme con la serenità dei nostri operatori" .

Le assunzioni a tempo indeterminato permetteranno di eliminare le esternalizzazioni e rappresentano un'iniezione di energia al servizio sanitario regionale. Ma non solo. Rocca ha confermato che presto partiranno i nuovi concorsi, azienda per azienda, ribadendo la sua contrarietà ai "concorsoni". Il governatore ha ricevuto il plauso del governo. "Le oltre 8mila nuove assunzioni nella sanità del Lazio rappresentano un ulteriore segnale concreto di attenzione dell'amministrazione Rocca alla salute dei cittadini e al personale sanitario. Sono un esempio di buon governo" , le parole del ministro Orazio Schillaci.

Il titolare della Salute ha evidenziato che se si programma in modo adeguato e si spendono bene le risorse che il Governo mette a disposizione, i risultati arrivano: il Lazio ne è un esempio.