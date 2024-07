Santanché contro il New York Times: "Danneggia la Sicilia"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Nessuno nega il dramma della siccità in Sicilia, ma inaridire anche il turismo, colpevolizzandolo come fa il New York Times, aggiunge danno al danno" . Daniela Santanchè, ministro del Turismo, su X, ha espresso così il suo disappunto per l'inchiesta del noto giornale americano sulla siccità in Sicilia.

Dopo la Cnn, il Guardian e la Reuters, ora anche il prestigioso quotidiani statunitense esce con un articolo dal titolo: "Dopo aver perso i raccolti a causa della siccità, la Sicilia teme di perdere anche il turismo". Un'inchiesta che, secondo il ministro, danneggerebbe ulteriormente l'immagine della Regione. La polemica è divampata anche per le risposte arrivate dall'opposizione. Primo tra tutti Angelo Bonelli, portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, ha attaccato il ministro che "scopre l'emergenza in Sicilia dal New York Times" anche se il Sud soffre per la siccità ormai da settimane. E aggiunge: "Parla di servizi che inaridiscono il turismo, ma così dimostra solo che la desertificazione è anche culturale". Bonelli, poi, ha preso di mita il premier Meloni che anziché "adottare politiche climatiche efficaci" ha risposto sabotando le "politiche di difesa del clima" e ha trasformato l'Italia in un hub del gas, mentre il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida ha deciso il blocco delle rinnovabili. Ora le produzioni agricole sono crollate, "mentre - ha concluso Bonelli -l’acqua degli invasi non viene utilizzata perché non ci sono i collaudi e di conseguenza finisce in mare". Il senatore pentastellato Pietro Lorefice, che in questi giorni si è focalizzato soprattuto sul tema degli incendi nel Mezzogiorno, ha usato parole ancora più dure e dice: "Ora Santanchè ha da ridire perfino sul giornalismo d'oltreoceano. La disinformazione non è causata dal lavoro del New York Times, ma dalla maggioranza stessa, arrivata ormai a incolpare gli occhiali della propria miopia".