"Contro di me ergastolo mediatico". Santanchè in aula per la mozione di sfiducia

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, si difende alla Camera dei Deputati dalla terza mozione di sfiducia che le forze di opposizione hanno presentato nei suoi confronti nel giro di un anno e mezzo.

Nel suo discorso parlamentare, sottolineando di non sentirsi sola e ringraziando i colleghi che le sono al suo fianco, conferm la propria innocenza per "fatti, tutti da verificare, che sono antecedenti al mio giuramento da ministro" e aggiunge: "Chi mi accusato di aver le mani sporchi di sangue dimostra di avere una grettezza enorme. In quest’Aula c’è chi è stato condannato, ingiustamente, per incidenti mortali a Torino", dice riferendosi chiaramente alla grillina Chiara Appendino.