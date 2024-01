Sardegna, Camilla Soru tuona contro il padre: "Sarà il responsabile della nostra sconfitta"

Tutto è ancora aperto in vista delle imminenti elezioni regionali in Sardegna che si terranno i prossimi 25 e 26 febbraio. Tra divisioni dentro le coalizioni sulle scelte da effettuare per chiudere la lista, mancano pochissimi giorni alla scadenza del termine per presentare i nomi dei candidati governatori. A fare notizia oggi, sul versante centrosinistra, sono alcune dichiarazioni rilasciate da Camilla Soru, consigliere locale del Partito Democratico e figlia dell'ex presidente di regione Renato che ora è candidato con la Coalizione Sarda dopo la spaccatura con Pd e 5 Stelle subito dopo la scelta della grillina Alessandra Todde per unire i giallorossi.

La rottura a sinistra è stata plastica tre mesi fa dopo l'annuncio di Soru padre di non sostenere la candidata comune di dem, grillini e verdi. La figlia non l'ha per niente presa bene e lo conferma in un'intervista rilasciata questo pomeriggio: " Avrei voluto che si ritirasse ma a questo punto non ci spero più. Sono profondamente dispiaciuta - afferma a a Un giorno da pecora su Radio 1. - sia per lui che ha una bellissima storia alle spalle, ma ora rischia di esser ricordato come colui che ci ha messo a rischio in queste regionali. E poi sono molto preoccupata per la mia regione. Abbiamo avuto una destra orrenda in un governo che è forse il peggiore che abbiamo mai avuto. Avevamo delle elezioni abbastanza semplici da vincere e ora rischiamo di perderle ".

Il fondatore di Tiscali non ha mai esitato a tirare dritto per la propria strada, proseguendo la sua corsa in solitaria, che è sostenuta ora da Azione, Italia Viva e Rifondazione Comunista. I due conduttori radiofonici le chiedono quando ha provato l'ultima volta a chiedere a suo padre di ritirarsi? " Qualche mese fa. Ed è stata una conversazione molto deludente - spiega Camilla Soru -. È stato umanamente difficile, ci sono momenti in cui anche le persone migliori si lasciano affascinare da personalismi ed egoismi ".