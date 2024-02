Sardegna, il primo sondaggio gela la sinistra: Truzzu davanti con il 46%

A tre settimane delle prime elezioni italiane del nuovo anno, le regionali in Sardegna, per i partiti è arrivato il momento di contarsi. Dopo vari tira e molla tra le principali anime della maggioranza, la coalizione di centrodestra sembra avere trovato la quadra perfetta per affrontare le prossime elezioni regionali in Sardegna. Paolo Truzzu, attuale sindaco di Cagliari e candidato unitario del centrodestra per la presidenza della Regione, stando ai numeri dell’ultimo sondaggio BiDiMedia potrebbe rivelarsi l’asso nella manica vincente per conquistare di nuovo l’isola governata da Christian Solinas.

L’ultima rilevazione BiDiMedia nel merito è una doccia gelata per la sinistra e, in particolare, per il presunto “campo largo”. L’accozzaglia giallorossa, divisa su tutto in Aula e logorata dalla battaglia a distanza tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, in vista delle regionali in Sardegna ha deciso di sostenere Alessandra Todde. La candidata unitaria del centrosinistra, oltre ai dissidi interni all’opposizione, è costretta ad affrontare i numeri sfavorevoli che potrebbero arrivare dagli elettori sardi chiamati alle urne. Paolo Truzzu, stando ai numeri del sondaggio, rimane il favorito alle elezioni regionali del 25 febbraio prossimo. Il sindaco di Cagliari, infatti, è davanti a tutti con ben il 46% delle preferenze. Brutte notizie per la sinistra e per la sua candidata, Alessandra Todde, ferma al secondo posto al 41,9%. Renato Soru, ricandidato alla presidenza con la sua 'Coalizione sarda, avrebbe l'11,2%, circa un punto e mezzo in più rispetto alle liste che l'appoggiano, mentre Lucia Chessa, in campo con la lista Sardigna R-Esiste raggiungerebbe l'1%.

Tra i vari interrogativi e i molti elettori ancora indecisi, il 25% degli intervistati, rimane una sola certezza. La sinistra, anche quando a fatica prova ad esprimere un candidato unitario, è costretta a rincorrere le scelte del centrodestra. Questo, giova ricordarlo, non assicura una vittoria certa al candidato della maggioranza: Paolo Truzzu, favorito nei sondaggi, dovrà dimostrare nell’arco delle tre settimane che ci separano dal voto, di essere un candidato solido e pronto a strappare l’ennesima vittoria per il centrodestra. I sondaggi, come si può facilmente notare, sono dalla sua parte.

Nota metodologica:

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: BiDiMedia s.r.l.. Soggetto Committente: Associazione BiDiMedia

Interviste eseguite tra il 31 gennaio e l’1 febbraio 2024. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI – Rilevazione telematica su Panel. Popolazione di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Sardegna. Metodo di campionamento: campione rappresentativo della popolazione di riferimento per provincia di residenza, genere, istruzione, età, condizione lavorativa ed ampiezza del comune di residenza, ponderato per voto pregresso. Consistenza numerica del campione: 1.000 intervistati su 1.945 contatti totali. Rappresentatività del campione: +3,2% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di confidenza al 95%. Sondaggio completo disppneibile su www.sondaggibidimedia.it