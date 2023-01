“Ancora più incisivi”. Meloni punta sul prefetto Pecoraro contro l'antisemitismo

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha nominato il prefetto Giuseppe Pecoraro come coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Pecoraro prenderà il posto della professoressa Milena Santerini, che il premier ha ringraziato " per il prezioso lavoro svolto in questi anni presso la presidenza del Consiglio ". Al prefetto Pecoraro, da parte di Giorgia Meloni, i migliori auguri per il nuovo incarico.

" Ringrazio il presidente del consiglio Giorgia Meloni per la fiducia. Sono contento di questa nomina che mi dà la possibilità di dare una mano al governo e contribuire alla lotta contro l'antisemitismo, ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di confrontarci, di essere ancora più incisivi e spero di dare il mio contributo ", ha dichiarato all'Adnkronos il progetto Giuseppe Pecoraro dopo la nomina. La priorità, spiega Pecoraro, è " lavorare sui giovani per far passare un messaggio culturale, perché c'è un problema di ignoranza ".

Il prefetto sarà operativo fin da subito e a lui sono arrivati gli auguri della presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, con la quale Giuseppe Pecoraro si confronterà spesso in questa sua nuova veste. " Auguri di buon lavoro al prefetto Giuseppe Pecoraro, nuovo coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Sono certa saprà continuare il lavoro profuso dalla professoressa Milena Santerini e aumentare l'azione di contrasto all'odio antiebraico nel nostro Paese ", si legge nel tweet pubblicato da Dureghello.