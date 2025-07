"Scendo in campo". Cruciani si candida sindaco di Milano? Il mistero sul post

Prima l'annuncio, poi il post cancellato. Il riferimento è alla possibile candidatura di Giuseppe Cruciani come sindaco di Milano. Sul profilo Instagram del conduttore de "La zanzara", in onda su Radio 24, è apparso un post che suonava come discesa in campo. “Non ho mai pensato di scendere in politica. Ma la mia città adottiva, Milano, dove abito da 25 anni, una città che amo profondamente, è nella situazione che conosciamo. La sinistra è travolta dai suoi errori, la destra non sa che fare. Ci vuole ordine e decoro. Avanti tutta”: questa la didascalia che accompagnava un fotomontaggio di un articolo di giornale con il suo volto.

Ma dopo appena pochi minuti il post è scomparso nel nulla. Una provocazione? Un annuncio frettoloso? Per il momento non si sa molto, ma in quel breve lasso di tempo il profilo del giornalista è stato preso d'assalto dai seguaci de "La Zanzara". C'è chi sogna la discesa in campo di Cruciani in stile Berlusconi, ma anche chi teme ripercussioni sul noto programma in onda sulla radio di Confindustria. E ancora chi sarebbe disposto a follie per dare il suo voto a "Crux": "Cambierei la residenza solo per votarti".

In passato sono circolate diverse voci sull'approdo di Cruciani in politica. Il profilo del cinquantottenne fa gola a diversi partiti di politici e non sono mancate indiscrezioni sul pressing del centrodestra per una sua candidatura. Fino a oggi, il conduttore radiofonico ha rifiutato le avances, ma non è da escludere un suo coinvolgimento futuro. Le amministrative a Milano rappresenteranno un crocevia decisivo e Cruciani potrebbe decidere di mettersi in gioco.

Una cosa è certa: il suo programma politico sarebbe molto diverso da quello portato avanti in questi anni da, spesso nel mirino del deus ex machina de "La Zanzara" per il suo integralismo green...