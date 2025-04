"Scene da guerra civile". Gli anarchici tentano l'assalto al Comune di Lecco

Ascolta ora 00:00 00:00

Scene fuori dal tempo: così, chi ieri era a Lecco, ha descritto l'assalto al Municipio da parte di un gruppo di anarchici durante il consiglio comunale che si stava tenendo all'interno di Palazzo Bovara. Tutto è nato quando un gruppo di militanti di destra si è riunito per commemorare pacificamente 16 appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana fucilati il 28 aprile 1945. La manifestazione era stata regolarmente autorizzata e non si sono registrati disordini, se non che dall'altra parte, alcune sigle di ex partigiani hanno organizzato una contromanifestazione, che non è chiaro se fosse autorizzata. Il presidio era stato organizzato dall'Anpi ma pare sia stato infiltrato da alcuni facinorosi dell'area anarchica che, in un primo momento, hanno provato a raggiungere il presidio dei militanti di destra e, non riuscendosi grazie al cordone di polizia in assetto antisommossa, hanno tentato di entrare all'interno del palazzo municipale.

Il pronto intervento degli agenti ha evitato che gli antagonisti riuscissero nel loro intento, mentre nell'aula consiliare era in corso il consiglio comunale, a quel punto sospeso. Il gruppo indossava passamontagna e indumenti che ne rendevano difficile l'identificazione e ha tentato di colpire gli agenti con ombrelli e altri oggetti atti a offendere, senza tuttavia arrecare alcun danno anche perché i poliziotti hanno reagito con una breve carica di alleggerimento per allontanare i facinorosi. Il tutto è durato una manciata di minuti, fino a quando gli anarchici non sono stati dispersi e la situazione è tornata regolare, permettendo anche il prosieguo del consiglio comunale. " Condanno senza esitazione alcuna, assieme al mio partito Fratelli d'Italia, la violenza inaudita che ha segnato questa serata a Lecco e spero che lo stesso venga fatto da tutte le forze politica ", ha scritto Giacomo Zamperini, consigliere regionale della Lombardia.

" Esprimiamo sconcerto e dolore per l'insensato assalto alla sede del Comune questa sera. Una massa di intolleranti che ha colpito le istituzioni locali e le nostre forze dell'ordine cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. È assurdo vedere nel 2025 a Lecco scene da guerra civile totalmente fuori dalla storia e soprattutto dalla realtà della nostra città ", è la nota rilasciata da Alessandro Negri, presidente provinciale FdI; Filippo Boscagli, capogruppo FdI Città di Lecco; Massimo Sesana presidente circolo FdI Lecco città.

Esprimo il mio più sentito sostegno e ringraziamento alle Forze dell’Ordine che nella data di ieri hanno impedito ad alcuni esponenti della sinistra estrema di entrare a Palazzo Bovara e permesso di limitare il più possibile i danni in città di Lecco

In serata è arrivata anche la nota di Roberto Gagliardi, segretario Provinciale Forza Italia Lecco: "".