"Ma scherziamo?". Cacciari smonta il campo largo ed elogia il centrodestra

Le critiche degli amici più fidati, si sa, vanno ascoltate a prescindere. Il loro contenuto, soprattutto nella vita di tutti i giorni, assume un significato ma soprattutto un valore del tutto diverso. La sinistra nostrana, arrangiando lo stesso discorso nella politica attuale, farebbe bene a drizzare le antenne davanti alle parole, tanto aspre quanto veritiere, del filosofo “di sinistra” Massimo Cacciari. Ospite a Otto e Mezzo, la trasmissione televisiva condotta su La7 da Lilli Gruber, Cacciari non si è tirato indietro da criticare severamente il fronte giallo-rosso.

In vista delle prossime elezioni regionali in Sardegna - uno snodo centrale per capire lo stato di salute tanto del governo quanto delle opposizioni – Cacciari ha provato a mettere in fila tutte le differenze sostanziali tra il centrodestra e il nuovo teorico “campo largo”. A impressionare il filosofo è ovviamente la differenza di unità politica tra i due schieramenti. Se da un lato il centrodestra, con tutte le sue sfumature più o meno evidenti, si è sempre presentato unito alle urne, lo stesso non si può dire dell’accozzaglia giallo-rossa.

“I problemi sono culturali, strategici ma la cosa mi pare elementare dal punto di vista puramente empirico” , spiega perfettamente Caciciari. E aggiunge: "Il centrodestra così com’è assemblato oggi dura più o meno dal 1994, da 30 anni, bene o male è quella roba lì: Forza Italia, la Lega, la destra, s’è sempre ritrovato nei momenti elettorali e quando c’era da formare un governo” .