"Calenda apre a intese? Bella notizia": Schelin insiste sul campo largo

Il giorno dopo le elezioni in Sardegna, il centrosinistra celebra la vittoria e Carlo Calenda riconosce che è impossibile non fare i conti con il M5S. "Alle Regionali correre da soli, pur con un progetto come è successo in Sardegna e in Lombardia con Letizia Moratti non è fattibile e non lo faremo più" , dice il leader di Azione intervistato dall'HuffPost. Parole che suonano come una musica celestiale per le orecchie di Elly Schlein che, interpellata da La7 per il programma Tagadà, considera questa presa di posizione di Calenda una buona notizia.

La segretaria del Pd è convinta che, in futuro, sarà più facile trovare un accordo con i possibili alleati concentrandosi sui temi come il lavoro, la giustizia sociale e la politica industriale. "Siamo d'accordo sulle idee e non sulle poltrone da spartire, come questo governo di Giorgia Meloni ", sentenzia la Schlein, convinta che l'unità sua l'unica strada possibile. "Adesso? Si continua testardamente unitari, perché uniti si vince" , sottolinea la Schlein che, ora, guarda già alle prossime sfide perché "questa destra non è imbattibile" . Il prossimo appuntamento sono le Regionali in Abruzzo il prossimo 10 marzo dove il centrosinistra si presenta unito, con una coalizione che comprende anche il Terzo Polo di Calenda e Renzi. Al leader di Italia Viva che ha parlato di Pd "grillizzato", la Schlein replica che la scelta di puntare su Alessandra Todde è stata ripagata dal momento che il Pd è primo partito in Sardegna.