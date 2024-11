Scintille in tv tra Salvini e Gruber, poi il gesto galante del ministro: cos'è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultima puntata di Otto e mezzo è stata agguerrita più del solito. In studio un parterre che non ha lasciato tregua a Matteo Salvini, fin da subito bersagliato da una raffica di domande al veleno a cui ha provato a rispondere nonostante le continue interruzioni e qualche provocazione. Gli animi si sono infuocati e, nel corso del programma in onda su La7, a più riprese sono stati inevitabili dei botta e risposta tra il vicepresidente del Consiglio e la platea di giornalisti pronti a incalzarlo su ogni singola virgola. Fino a quando Salvini ha spiazzato tutti, dai presenti ai telespettatori, con un gesto per provare a rasserenare la situazione.

Lo scontro si è acceso in particolar modo sul tema dei migranti e dell'intervento di Elon Musk contro i giudici che stanno bloccando i trattenimenti in Albania. E ovviamente si è parlato anche del furto subito da Lilli Gruber e della sua posizione contro l'accoglienza indiscriminata. " Le do una notizia: lo sto dicendo da anni e anni. Si guardi più spesso Otto e mezzo e apprenderà delle notizie. Sa perché? Perché noi qui cerchiamo di andare oltre la propaganda, ci proviamo ", ha affermato la conduttrice in maniera stizzita.

A quel punto Salvini, considerando la ricorrenza della Giornata mondiale della gentilezza, dalla giacca ha preso due Baci Perugina per regalarli a Gruber e alla giornalista Lina Palmerini: " Peace and love ". Non sono tardati ad arrivare i ringraziamenti (forzati, di facciata e di circostanza?) da parte della conduttrice: " Grazie, lei è molto gentile ". Nessun cioccolatino invece per Michele Santoro, che in maniera ironica ha lamentato di essere stato escluso: " Ma è una discriminazione sessuale questa. Vabbè... ". " No, a lei no. Sono per le due signore ", gli ha replicato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Salvini si è presentato davanti le telecamere con la cravatta rossa e, come sempre, è stato avanzato il sospetto che voglia fare il Donald Trump d'Italia. Ma su questo punto il segretario della Lega ha risposto in maniera scherzosa, ma allo stesso tempo punzecchiando Elly Schlein: " No, mia figlia mi ha detto che mi dona.

C'è chi ha i suggeritori per i colori e paga gli armocromisti, io ascolto mia figlia". Il particolare della cravatta non è sfuggito e ha scatenato i giornalisti nelle domande, dalle dichiarazioni del presidente Sergio Mattarella contro Musk al ruolo del neo-presidente degli Stati Uniti.