"Scoprirà che le ho fatto un piacere". Cosa ha detto Antonio Ricci dopo i fuorionda di Striscia

La separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è deflagrata inaspettatamente, forse nel momento meno opportuno per il premier. I fuori-onda trasmessi da Striscia la notizia tra mercoledì e giovedì hanno spinto il presidente del Consiglio ad annunciare pubblicamente la fine della relazione decennale con il giornalista. Tanti i commenti social in favore di Meloni in queste ore, molti anche gli esponenti politici che, deponendo momentaneamente l'ascia e anteponendo l'umanità ai contrasti, hanno espresso solidarietà al premier. Dopo quel messaggio, il presidente del Consiglio ha dichiarato di non aver "altro da dire su questo", una posizione ovvia e condivisibile soprattutto per il ruolo che ricopre.

In tanti nelle ultime ore si sono chiesti quale sarebbe stata, se ci fosse stata, la risposta del premier al chiacchiericcio sempre più insistente davanti ai video di Striscia la notizia. In pochi avrebbero previsto una risoluzione del rapporto in così breve tempo, con annuncio ufficiale, ma ancora una volta il premier ha spiazzato tutti e messo un punto a dicerie e pettegolezzi. "Responsabile", in qualche modo, del tracollo della relazione tra il premier e il giornalista è stato Antonio Ricci. È stata Striscia la notizia, con due fuori-onda consecutivi, a consegnare al pubblico un aspetto di Giambruno non ancora noto.