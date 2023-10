"A testa alta", "Solidarietà a Giorgia". Le reazioni politiche alla rottura Meloni-Giambruno

È giunta al capolinea la relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. L’annuncio del primo ministro è arrivato sui social, un lungo messaggio per confermare la rottura con il giornalista del Tg4 nelle ore delle polemiche per i fuorionda registrati da “Striscia la notizia”. Tra frasi colorite e parole fuori dalle righe, il 42enne è finito nella bufera e il premier ha tenuto a precisare: "Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto" . Già subito dopo l’annuncio di Meloni, sono scattate le reazioni del mondo politico.



Uno dei primi messaggi è stato quello del vicepremier Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha voluto testimoniare la sua solidarietà all'alleato di governo: "Un fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia e il mio sostegno. Avanti, a testa alta!" . Stesso discorso per l'altro vicepremier, l'azzurro Antonio Tajani: "Giorgia, ti abbraccio" , così il titolare della Farnesina su X per esprimere vicinanza. Tanti i messaggi dal centrodestra, a partire da Rita Dalla Chiesa: "Dalla tua, dalla vostra parte. Dalla parte di Ginevra. Ti abbraccio con vero affetto" . Così la leghista Laura Ravetto: "Orgoglio forza e nessuna paura. Sei un esempio per tutte" . Naturalmente non mancano le testimonianze di affetto da Fratelli d'Italia, queste le parole di Christian Ricchiuti: "Anche Giorgia Meloni ha il diritto di condurre la sua vita privata come ritiene corretto fare. Gli altri, e mi rivolgo ai soliti ridicoli leoni da tastiera, hanno il dovere di tacere. Fareste una figura migliore. Forza Presidente!" .