Giambruno, i fuorionda di Striscia che hanno scatenato il caos

Due fuorionda di Striscia la Notizia hanno scatenato il caos. Il tg satirico, uno dopo l'altro, aveva infatti scodellato dei filmati e delle registrazioni audio dietro le quinte in grado di imbarazzare il giornalista Andrea Giambruno, che ne era il protagonista. Nel primo contributo, lanciato dal programma di Antonio Ricci mercoledì scorso, il conduttore Mediaset parlava in modo stizzito delle ironie sulla sua capigliatura. "Ma non mi rompessero per il ciuffo. Già che ce li ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati...". Poi, avvicinandosi alla collega Viviana Guglielmi aggiungeva: "Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima…?".

Giambruno, i fuorionda di Striscia

E ancora, commentando il look della giornalista, faceva i complimenti a quest'utima per il suo abito "blu estoril". Quei fuorionda avevano subito scatenato la solita valanga di commenti in rete, in particolare sui social. Ebbene, a distanza di 24 ore Striscia la Notizia è tornata alla carica con degli audio altrettanto scomodi. Nel secondo contributo trasmesso dal tg satirico, si ascoltava il giornalista rivolgersi a una collega così: "Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?". E ancora: "Lo sai che io e ****, abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, ora lo sai anche tu. Stiamo cercando una terza partecipante. Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Però devi darci qualcosa in cambio".

Il giornalismo di Giambrunasca: la stagione degli amori. Sul sito di Striscia tutti i nuovi fuorionda. #striscialanotizia #AndreaGiambruno pic.twitter.com/BNMCGGjBQr — Striscia la notizia (@Striscia) October 19, 2023

A tratto, una terza persona mette in guardia Giambruno per quelle sue frasi: "Se ti registra Striscia, poi vedi te...". E lui: "Ma cosa ho detto? Si ride e si scherza, veniamo da una pandemia. Manco stessimo parlando dell’Agenzia delle Entrate". Anche in questo caso, le affermazioni del giornalista catturate proprio dal programma di Antonio Ricci negli studi Mediaset, dove Giambruno conduce il Diario del giorno, avevano destato clamore. Nel pomeriggio, il conduttore tv aveva preso parte a un convegno a Pavia a margine del quale si era lasciato sfuggire uno sfogo, parlando con l’assessore al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali. "Ormai sono terrorizzato da tutto, appena parlo qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione".

I più recenti fuorionda di Striscia, arrivati da lì a poche ore, avrebbero ulteriormente riacceso le polemiche e gli imbarazzi. Poi, stamani, il messaggio con cui Giorgia Meloni comunicava sui social la fine della propria relazione con Giambruno.