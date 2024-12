Lo scrittore Lagioia si scusa. Chiusa la querelle col ministro Valditara

Ascolta ora 00:00 00:00

"Oggi su Il Tempo c'è la replica di Nicola Lagioia alla mia lettera di ieri: si scusa e chiede il ritiro della querela". Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, commenta così postando su X anche la foto del quotidiano dove è stata pubblicata una lettera dello scrittore pugliese.

"Non era mia intenzione offendere sul piano personale e mi dispiace se si è sentito insultato, la mia era ed è una critica alla forma del tweet", si legge nella missiva di Lagioia. "La mia era, e rimane, una critica alla forma del suo tweet, che però, specie se l'oggetto è la lingua italiana come accesso alla cittadinanza, ricade nella sostanza. Accolga questo mio sincero chiarimento ritirando l'azione legale", aggiunge lo scrittore in risposta alla lettera di Valditara pubblicata ieri sempre sul Tempo. In quella missiva il ministro aveva scritto che Lagioia poteva criticare il suo tweet, i suoi provvedimenti e le sue idee "ma - aveva aggiunto - riconosca di essere andato oltre il legittimo esercizio della critica e che non è corretto insultare o offendere chicchessia, che denigrare e screditare la persona, non le sue idee, non ha nulla a che vedere con la critica politica". Valditara, poi, aveva chiosato con una promessa: " Se avrà il coraggio di fare queste affermazioni io non esiterò un attimo a fermare l'azione legale".