Scuola, Cdm approva consenso informato per l'educazione sessuale

Importante intervento del governo sulla scuola. Oltre alla stretta sulle aggressioni a danno del personale scolastico, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ha approvato un disegno di legge che ha l'obiettivo principale di assicurare, attraverso disposizioni ad hoc, il consenso informato preventivo delle famiglie in relazione alle attività scolastiche che riguardano l'ambito della sessualità.

Un provvedimento molto atteso che dispone che venga chiesto obbligatoriamente il consenso informato preventivo, in forma scritta, ai genitori o agli studenti se maggiorenni, per la partecipazione sia alle attività extracurriculari sia a quelle rientranti nell'ampliamento dell'offerta formativa che riguardino tematiche relative alla sessualità. Una novità che garantisce la libertà di educazione e il primato educativo delle famiglie, nonché la massima trasparenza nei confronti delle famiglie che possono sapere quali corsi la scuola intende proporre ai ragazzi ed eventuale dare il proprio assenso a parteciparvi.

Molto soddisfatto l’eurodeputato FdI-ECR Paolo Inselvini: “Bene il provvedimento del Governo Meloni sul consenso informato in ambito scolastico. Si prevede l’obbligo per le scuole di informare preventivamente i genitori riguardo a corsi e attività su affettività e sessualità, soprattutto quando organizzati con l’intervento di soggetti esterni, e di ottenere il loro esplicito assenso scritto”. L’esponente di FdI ha definito il provvedimento “un passo fondamentale per tutelare il diritto primario delle famiglie di essere protagoniste nell’educazione dei propri figli, soprattutto su temi delicati come l’affettività e la sessualità. Coinvolgere le famiglie nell’istruzione dei propri bambini, rafforzando l’alleanza educativa tra scuola e famiglia è sempre positivo.

Un segnale chiaro contro ogni maldestro tentativo di introdurre nelle scuole coniglietti omosessuali, principesse con attributi maschili o ogni altro contenuto assurdo, ideologico e non condiviso dalle famiglie. La scuola resti un terreno di crescita rispettosa delle convinzioni di ciascuno”.