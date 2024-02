Lo sdegno del Vaticano: "Basta alla carneficina"

Anche il Vaticano torna a parlare della crisi in Medio Oriente. «Con 30 mila morti non si può continuare, bisogna trovare un’altra soluzione al problema di Gaza e per la risoluzione della questione in Palestina» ha aggiunto Parolin. «È una voce ormai generale. La Santa Sede lo ha detto dall’inizio, ma ribadisco la nostra condanna netta e senza riserva a quanto accaduto il 7 ottobre, a ogni tipo di antisemitismo», ha proseguito il Segretario di Stato Vaticano. Monsignor Parolin ha poi ribadito la richiesta che il diritto alla difesa «invocato da Israele per giustificare questa operazione sia proporzionato, siamo arrivati a 30 mila morti», ha detto affidandosi ai numeri comunicati dal ministero della Salute di hamas. In conclusione Monsignor Parolin ha insistito sul «dover lottare fin quando è possibile, fino in fondo per dare il proprio apporto» a una soluzione per il cessate il fuoco e per una soluzione pacifica al conflitto.