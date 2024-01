Se l'antifascismo diventa un boomerang per la Schlein...

Anche l'antifascismo ormai non funziona più. Il tema che dovrebbe essere uno dei collanti su cui costruire intorno la futura alleanza di "campo largo" e sui Elly Schlein basa buona parte della sua comunicazione si sta rivelando un boomerang. Almeno sui social.

"Se gridi 'Viva l’Italia antifascista' a teatro vieni identificato, se vai a un’adunata neofascista con saluti romani e striscioni invece no. Piantedosi chiarisca come sia potuto accadere. E Meloni non ha niente da dire?" , è il post che la segretaria del Pd ha scritto sui suoi principali canali social a proposito di quanto successo davanti alla vecchia sede del MSI di Acca Larentia a Roma dove, alla fine degli anni 78, furono uccisi tre missini. Se su Facebook le reazioni sono state sostanzialmente in sostegno della Schlein, sugli altri profili ci sono stati dei commenti di disinteresse o, addirittura, di disapprovazione . "Ma ormai sempre e solo di queste cose parlate?”, scrive un followers della segretaria dem su Twitter, mentre in un post su Instagram dove compare il video con i militanti che gridano "presente" prende piede il tema della politica estera. “Tutti indignati per il saluto romano. Ma nessuno indignato per l’Italia svenduta, le tasse assurde, e i nostri soldi regalati ad Ucraina per fare guerre”, scrive un utente. “A me spaventa di più il vostro silenzio riguardo le atrocità commesse da Israele in Palestina” , gli fa eco un altro follower.