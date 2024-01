"Segue la rotta della Merkel". La stampa tedesca cambia idea sulla Meloni

"Meloni sulla rotta della Merkel". La stampa tedesca promuove il premier italiano sul tema immigrazione e lo fa con un accostamento significativo. Per certi versi rivelatore di un cambiamento. Commentando le dichiarazioni della leader di Fratelli d'Italia nell'odierna conferenza stampa, il quotidiano tedesco Welt ha evocato le politiche dell'ex cancelliera, simbolo di una Germania che aveva ampia voce in capitolo e credibilità sui tavoli europei (al di là delle scelte poi effettivamente intraprese, spesso controverse e orientate a tutelare unicamente gli interessi di Berlino).

"Meloni vuole che il G7 si concentri maggiormente sull'Africa e sulla migrazione sotto la sua presidenza. Invece di parlare di ridistribuzione dei migranti, si dovrebbero affrontare le cause della migrazione. Un obiettivo già perseguito da Angela Merkel con scarso successo. Anche per Roma, c'è un ostacolo", ha scritto il quotidiano conservatore Die Welt. Nella sua analisi, il quotidiano tedesco ha anche aggiunto che, in occasione del vertice del G7 in programma a metà giugno, Meloni "vuole consolidare la sua immagine di capo di governo affidabile in un contesto internazionale". Allo stesso tempo - scrive ancora il giornale - "vuole concentrare il dialogo sul tema che le sta più a cuore in termini di politica interna: i flussi migratori che raggiungono l'Italia dall'Africa e che lei si è proposta di ridurre".

Da sottolineare il riconoscimento di un'autorevolezza che ormai in ambito internazionale è un dato condiviso, al di là delle gufate e delle narrazioni ostili provenienti dalle opposizioni italiane. E così, le articolate politiche di Giorgia Meloni sul tema migratorio (contestate dalla sinistra italiana con avversioni preconcette) vengono ora osservate con attenzione anche dalla stampa internazionale, interessata al percorso intrapreso dal nostro premier per portare l'argomento su binari diversi e possibilmente risolutivi rispetto a quelli sui quali ci si è mossi sinora senza risultati.

Per il quotidiano tedesco, i punti chiave di Meloni sulla questione migrazione sono "intensificare la cooperazione con l'Africa per fermare le partenze di migranti irregolari, analizzare le richieste di asilo in Africa e allo stesso tempo favorire una maggiore migrazione legale. Perché, secondo Meloni: 'Per fermare la migrazione clandestina la migrazione illegale, dobbiamo dare segnali di apertura alla migrazione legale'...". E così è scattato l'accostamento con Angela Merkel. "Più ci si preoccuperà nei Paesi di origine a far sì che le persone non intraprendano il pericoloso viaggio dalla loro patria, tanto meglio riusciremo a combattere le cause delle partenze", disse la cancelliera in un discorso al Bundestag nel 2015.

In realtà, poi, quelle sue posizioni non trovarono realizzazione e il tema migratorio è rimasto - in Germania come in Europa - un problema irrisolto. Anche per questo, ora, in molti all'estero guardano con attenzione a Giorgia Meloni e alla forza della sua leadership.